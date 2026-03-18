Fani serialu "Gliniarze" z pewnością z niecierpliwością czekają na rozwój wypadków, bo poprzedni odcinek zostawił nas z naprawdę niebezpieczną zagadką. Wszystko zaczęło się od porannego joggingu, który dla pewnej programistki zamienił się w prawdziwy koszmar, kobieta została porwana tuż po tym, jak zgłosiła, że ktoś ją śledzi. Do akcji wkroczyli Natalia i Kuba, którzy natychmiast podjęli trop, a pierwsze podejrzenia padły na kłopotliwego byłego chłopaka ofiary. Detektywi nie ograniczyli się jednak do jednego wątku i postanowili również prześwietlić firmę porwanej, podejrzewając, że jej tajemnice mogą być kluczem do rozwiązania sprawy. Przy tak wielu niewiadomych i dwóch potencjalnych tropach, napięcie sięgnęło zenitu. Czego zatem dowiemy się w kolejnym odcinku?
"Gliniarze" odc. 1170 - streszczenie
Nadchodzący odcinek skupi się na dramatycznych losach Majki, która odbierze niepokojący telefon od swojej znajomej, będącej ofiarą przemocy w domu. Policjantka, nie czekając na oficjalne procedury, postanawia interweniować na własną rękę. Niestety, jej spontaniczne działania przynoszą tragiczne i nieodwracalne skutki, co komplikuje całą sytuację. W sprawę muszą zaangażować się jej koledzy z wydziału, Olgierd i Krzysiek, którzy rozpoczynają oficjalne śledztwo. W rezultacie przyszłość zawodowa jednej z najlepszych funkcjonariuszek Centralnego Biura Policji zawiśnie na włosku.
"Gliniarze" odc. 1170 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani serialu z pewnością z niecierpliwością czekają, aby zobaczyć, jak potoczy się historia Majki i jakie konsekwencje przyniesie jej interwencja. Nadchodzące wydarzenia zapowiadają odcinek pełen napięcia i emocjonujących zwrotów akcji, które przykują widzów do ekranów. Dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco, mamy już oficjalne informacje dotyczące emisji. Premierowy 1170 odcinek "Gliniarzy" zostanie wyemitowany w środę, 25 marca 2026 roku, o godzinie 17:00 na antenie telewizji Polsat.
"Gliniarze" - opis serialu i obsada
"Gliniarze" to serial, który od lat dostarcza fanom kryminalnych zagadek potężnej dawki emocji i adrenaliny. Każdy odcinek to nowa, wciągająca sprawa i dynamiczny wgląd w codzienną pracę warszawskich zespołów dochodzeniowo-śledczych. Widzowie śledzą zmagania detektywów nie tylko z najgroźniejszymi przestępcami, ale także z ich prywatnymi problemami. Za sukcesem produkcji stoi również świetnie dobrana ekipa aktorska, która ożywia te postacie na ekranie. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:
- Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)
- Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)
- Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)
- Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)
- Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)
- Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)
- Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)
- Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)
- Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)
- Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)
- Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)
- Przemysław Saleta (jako Artur Król)
- Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)