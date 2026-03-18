Fani serialu "Gliniarze" z pewnością z niecierpliwością czekają na rozwój wypadków, bo poprzedni odcinek zostawił nas z naprawdę niebezpieczną zagadką. Wszystko zaczęło się od porannego joggingu, który dla pewnej programistki zamienił się w prawdziwy koszmar, kobieta została porwana tuż po tym, jak zgłosiła, że ktoś ją śledzi. Do akcji wkroczyli Natalia i Kuba, którzy natychmiast podjęli trop, a pierwsze podejrzenia padły na kłopotliwego byłego chłopaka ofiary. Detektywi nie ograniczyli się jednak do jednego wątku i postanowili również prześwietlić firmę porwanej, podejrzewając, że jej tajemnice mogą być kluczem do rozwiązania sprawy. Przy tak wielu niewiadomych i dwóch potencjalnych tropach, napięcie sięgnęło zenitu. Czego zatem dowiemy się w kolejnym odcinku?

"Gliniarze" odc. 1170 - streszczenie

Nadchodzący odcinek skupi się na dramatycznych losach Majki, która odbierze niepokojący telefon od swojej znajomej, będącej ofiarą przemocy w domu. Policjantka, nie czekając na oficjalne procedury, postanawia interweniować na własną rękę. Niestety, jej spontaniczne działania przynoszą tragiczne i nieodwracalne skutki, co komplikuje całą sytuację. W sprawę muszą zaangażować się jej koledzy z wydziału, Olgierd i Krzysiek, którzy rozpoczynają oficjalne śledztwo. W rezultacie przyszłość zawodowa jednej z najlepszych funkcjonariuszek Centralnego Biura Policji zawiśnie na włosku.

"Gliniarze" odc. 1170 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością czekają, aby zobaczyć, jak potoczy się historia Majki i jakie konsekwencje przyniesie jej interwencja. Nadchodzące wydarzenia zapowiadają odcinek pełen napięcia i emocjonujących zwrotów akcji, które przykują widzów do ekranów. Dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco, mamy już oficjalne informacje dotyczące emisji. Premierowy 1170 odcinek "Gliniarzy" zostanie wyemitowany w środę, 25 marca 2026 roku, o godzinie 17:00 na antenie telewizji Polsat.

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

"Gliniarze" to serial, który od lat dostarcza fanom kryminalnych zagadek potężnej dawki emocji i adrenaliny. Każdy odcinek to nowa, wciągająca sprawa i dynamiczny wgląd w codzienną pracę warszawskich zespołów dochodzeniowo-śledczych. Widzowie śledzą zmagania detektywów nie tylko z najgroźniejszymi przestępcami, ale także z ich prywatnymi problemami. Za sukcesem produkcji stoi również świetnie dobrana ekipa aktorska, która ożywia te postacie na ekranie. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)

Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)

Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)

Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)

Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)

Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)

Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)

Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)

Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)

Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)

Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)

Przemysław Saleta (jako Artur Król)

Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)