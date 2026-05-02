Damian rzuci się na Aro w 3386. odcinku "Barw szczęścia". Tak zemści się chłopak Luizy

Co wydarzy się w 3386. odcinku "Barw szczęścia"?

W 3386. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Damian dowie się o bezczelnej kradzieży, jakiej dopuścił się Aro. Chłopak po utracie pracy postanowi zabrać byłemu szefowi nie tylko bazę klientów, ale również podkupić jego ekipę. Wcześniej Wójcik wyrzuci z firmy partnera swojej córki z bardzo konkretnego powodu. Młody mężczyzna dopuści się zdrady, po której załamana Luiza zacznie na poważnie rozważać rezygnację ze studiów weterynaryjnych.

Wójcik w 3386. odcinku "Barw szczęścia" nie pozwoli, aby romans Aro z klientką zniszczył życie jego córki. Zdecydowanie usunie chłopaka z pracy, co stanie się zapalnikiem do dalszych, dramatycznych wydarzeń, bo zwolniony szybko zaplanuje własną wendetę.

Zemsta Aro na Damianie w 3386. odcinku "Barw szczęścia"

Aro w 3386. odcinku "Barw szczęścia" postanowi zrewanżować się Damianowi za wyrzucenie z pracy, zupełnie ignorując to, jak wielką krzywdę wyrządził Luizie. Zuchwały chłopak nie poczuje skruchy za swoje czyny i uzna, że odpłacenie się byłemu pracodawcy to jego pełne prawo, gdyż absolutnie nie dostrzeże własnej winy w całej tej sytuacji.

To zachowanie doprowadzi Damiana w 3386. odcinku "Barw szczęścia" na skraj wytrzymałości. Już wcześniej brat Luizy, Mirek (Oliwier Kozłowski), będzie miał chęć użyć siły wobec niewiernego partnera siostry. Ostatecznie jednak to sam ojciec wymierzy sprawiedliwość, gdy tylko dowie się, że Aro dodatkowo postanowił zaszkodzić jego firmie.

Bójka z Aro w 3386. odcinku "Barw szczęścia". Czy Wójcik trafi za kratki?

Miarka przebierze się w 3386. odcinku "Barw szczęścia", gdy krewki Damian rzuci się na Aro i okłada go pięściami. Brutalną bójkę z niewiernym chłopakiem Luizy przerwie dopiero pojawienie się Marcina (Oskar Stoczyński). Pozostaje jednak kluczowe pytanie o to, w jakim charakterze zaangażuje się Kodur i czy ta awantura nie pociągnie za sobą poważnych konsekwencji prawnych dla głowy rodziny Wójcików.

Sprawa komplikuje się tym bardziej, że Kodur jako zdegradowany dzielnicowy nie będzie mógł już pozwolić sobie na prywatne interwencje, po tym jak drogo zapłacił za samowolkę w sprawie Cezarego (Marcel Opaliński) i Natalii (Maria Dejmek). Kolejne przewinienie mogłoby oznaczać dla niego całkowite pożegnanie z policją.

O losie Damiana w 3386. odcinku zadecyduje sam Aro. Jeśli pobity mężczyzna złoży oficjalne zawiadomienie, Marcin nie będzie miał wyjścia, a Wójcik znajdzie się w poważnych tarapatach. Czy młody oszust odpuści po wszystkim ojcu swojej byłej dziewczyny?