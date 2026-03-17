"Sprawiedliwi. Trójmiasto", odcinek 118: Barabasz planuje brutalną rozprawę z opornym dłużnikiem

Poprzedni odcinek serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" dostarczył widzom solidnej dawki kryminalnych zagadek i napięcia. Wszystko zaczęło się od makabrycznego odkrycia na osiedlowym śmietniku, gdzie znaleziono ciało kuratorki sądowej, Grażyny Kowalik, która została brutalnie zamordowana. Maja i Serafin, podejrzewając, że motyw zbrodni był związany z jej pracą, natychmiast przystąpili do działania. Na liście podejrzanych znalazł się Tadeusz Fidor, hodowca psów, który po zerwaniu znajomości groził ofierze. Uwagę śledczych przykuł również Damian Wajdzik, ojciec walczący o opiekę nad dzieckiem, a w tle całej sprawy policjanci prowadzili równie niepokojące śledztwo w sprawie złodzieja zwłok. Poprzeczka została zawieszona naprawdę wysoko, więc jakie wyzwania czekają na bohaterów tym razem?

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 118 - streszczenie

Nadchodzący odcinek rozpocznie się od makabrycznego odkrycia w szkolnej toalecie, gdzie znalezione zostanie ciało nauczycielki Karoliny Kozik, zamordowanej metalowym prętem. Sprawą zajmą się Berg i Pietras, którzy odkryją, że w przeszłości kobieta padła ofiarą gwałciciela z tatuażem pająka, którego nigdy nie udało się skazać. Podejrzenia szybko skupią się na Wojciechu Rylskim, odrzuconym adoratorze ofiary, który czekał pod szkołą w noc morderstwa. Dochodzenie skomplikuje się przez włamanie do gabinetu dyrektorki i kradzież pieniędzy, co rzuci podejrzenie na syna woźnej, który przy próbie zatrzymania zaatakuje funkcjonariuszy maczetą. Równolegle Barabasz będzie planował brutalną rozprawę z opornym dłużnikiem.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 118 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń i rozwiązanie kolejnej skomplikowanej zagadki kryminalnej. Nowy epizod zapowiada się na pełen napięcia i zaskakujących zwrotów akcji, które przyciągną widzów przed ekrany. Dla wszystkich śledzących losy trójmiejskich policjantów mamy najważniejsze informacje dotyczące nadchodzącej emisji. Premierowy, 118. odcinek serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" zostanie wyemitowany we wtorek, 24 marca 2026 roku, o godzinie 21:30 na kanale TV4.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" - opis serialu i obsada

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" to pozycja obowiązkowa dla każdego miłośnika polskich seriali kryminalnych. Fabuła skupia się na działaniach elitarnej jednostki policyjnej, która stawia czoła najgroźniejszym przestępcom zorganizowanym w Trójmieście. Bohaterowie często muszą działać na granicy prawa, aby dorównać brutalności świata, w którym funkcjonują. Serial dostarcza widzom solidnej dawki akcji i trzymających w napięciu intryg w każdym odcinku. W serialu występują m.in.:

Artur Dziurman (jako Roman "Musashi" Gołaszewski)

Jerzy Zelnik (jako Paweł Lipiec)

Aleksandra Gałczyńska (jako Alicja Lipiec)

Rafał Cieluch (jako Damian "Oczko" Gzymski)

Angelika Kurowska (jako Patrycja Berg)

Kamil Szklany (jako Maksym Pietras)

Dariusz Toczek (jako Kosma Janicki)

Zuzanna Motorniuk (jako Magdalena "Biała" Białowąs)

Katarzyna Pośpiech (jako Paulina Kiszczak)

Robert Gulaczyk (jako Łukasz Szreder)