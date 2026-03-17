Poprzedni dyżur w "Szpitalu św. Anny" po raz kolejny udowodnił, że lekarze z SOR-u muszą być gotowi na absolutnie wszystko. Maciek Bilewicz i Mirek Rogowski zajęli się pacjentem z zaburzeniami pamięci, który był przekonany, że wciąż żyje w czasach PRL-u, co Maciek zdiagnozował jako potencjalny udar. Równocześnie do szpitala trafiła kobieta z urazem głowy, która według relacji męża padła ofiarą narkomanów. Sytuacja skomplikowała się, gdy pacjentka doznała zatrzymania krążenia w karetce, a jej mąż nagle zniknął, by ostatecznie zostać znalezionym nieprzytomnym w piwnicy. Jakby tego było mało, na szpitalnych korytarzach pojawił się tajemniczy Adrian, którego zainteresowanie Sabiną od razu wzbudziło czujność Mirka. Wygląda na to, że ostatnie wydarzenia pozostawiły więcej pytań niż odpowiedzi.

"Szpital św. Anny" odc. 93 - streszczenie

Nadchodzący odcinek przyniesie dramatyczne chwile dla Mirka Rogowskiego, który na oddziale ratunkowym spotka swoją byłą teściową cierpiącą na duszności. Mimo początkowej próby przekazania pacjentki innemu specjaliście, ostatecznie to on będzie musiał stoczyć walkę o jej życie. W tym samym czasie Irena Bursztyn podejmie ważną decyzję i rozpocznie leczenie odwykowe. Kaśka z kolei zmierzy się z problemami prawnymi, otrzymując wezwanie do prokuratury, i w obawie przed intrygą Bartka, zwróci się o pomoc do Michaliny Rataj. Równolegle na oddziale pediatrycznym Kasia będzie diagnozować nieprzytomnego 11-latka, podejrzewając u niego zawał i niepokojąc się o jego sytuację rodzinną z powodu utrudnionego kontaktu z opiekunami. W odcinku zobaczymy również, jak Daria odkrywa rzadką chorobę u 28-letniej pacjentki, co zmusi kobietę do wyjawienia sekretu, a inna ginekolożka narazi się dyrektorowi Streckerowi, zlecając kosztowne badania, lecz niespodziewanie znajdzie obrońcę w osobie Krzysztofa.

"Szpital św. Anny" odc. 93 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Widzowie z niecierpliwością wyczekują kolejnych losów personelu i pacjentów krakowskiej placówki. Nowy odcinek przyniesie ze sobą wiele emocji, trudnych decyzji i medycznych zagadek, które jak zwykle trzymają w napięciu. Dla wszystkich fanów, którzy nie chcą przegapić tych wydarzeń, mamy najważniejsze informacje dotyczące emisji. Premierowy, 93. odcinek serialu "Szpital św. Anny" zostanie wyemitowany we wtorek, 24 marca 2026 roku, o godzinie 16:50 na antenie stacji TVN.

"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada

"Szpital św. Anny" od miesięcy przyciąga widzów przed ekrany, oferując wciągającą mieszankę medycznych dramatów i osobistych perypetii ulubionych bohaterek. Serial koncentruje się na losach lekarek krakowskiego szpitala, które na co dzień muszą godzić pełną wyzwań pracę z życiem prywatnym. Produkcja w unikalny sposób podkreśla siłę kobiecej solidarności i przyjaźni w obliczu najtrudniejszych decyzji. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)

Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)

Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)

Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)

Klaudia Koścista (jako Marta Galica)

Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)

Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)

Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)

Barbara Kurdej Szatan (jako Ilona Soboń)

Anna Czartoryska Niemczycka (jako Alicja Sanewska)