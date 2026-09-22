W poprzednim odcinku Remzi powiedział Halilowi, że jest blisko odnalezienia Tahsina, i zażądał pięciu milionów za milczenie. Zuhal wyznała Yasemin, że Kerem jest w niej zakochany. Dzięki temu Yasemin zrozumiała, skąd brała się wrogość Ezgi. Münevver postanowiła przelać dużą sumę na konto Halila, aby przekazał ją Suzan jako zabezpieczenie na przyszłość. Tahsin naciskał na Remziego, by szybko rozwiązał jego sprawę, a Remzi zapewnił, że znalazł odpowiednią osobę i potrzebuje zaliczki. Yasemin spotkała się też z Firdevs i wyznała jej, że Mine jest jej siostrą.

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„Splątane losy” odcinek 55 - streszczenie

Kerem celowo podsunie Burakowi złą kartę pacjenta, bo chce skompromitować go przed przełożonym. Burak nie będzie rozumiał, dlaczego Kerem tak postępuje. Meltem zagrozi Yasemin, że doprowadzi do jej zwolnienia ze szpitala. Powie jej, że widziała zdjęcie Yasemin i Buraka zrobione nad morzem. Münevver spotka się z prawnikiem, by przepisać dom na Suzan i zabezpieczyć jej przyszłość po swoim odejściu. Remzi z kolei powie Ayfer, że jej mąż wcale nie jest tak idealny, jak jej się wydaje.

„Splątane losy” odcinek 55 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

55. odcinek serialu „Splątane losy” TVP1 wyemituje we wtorek, 29 września 2026 roku, o godzinie 14:00. To właśnie wtedy Meltem skonfrontuje się z Yasemin i zagrozi jej zwolnieniem ze szpitala.

„Splątane losy” - opis serialu i obsada

„Splątane losy” to turecki serial obyczajowy o rodzinie, której życie zmienia się, gdy pod domem zamożnej Münevver pojawia się kilkuletnia Mine. Dziewczynka okazuje się nieznaną wnuczką kobiety, a jej przybycie na nowo otwiera sprawy związane z córką Münevver i dawnym rozpadem rodziny. W centrum historii znajduje się rodzinna tajemnica oraz konsekwencje decyzji, które wpłynęły na kilka pokoleń. Ważny jest też rodzący się romans Yasemin i młodego lekarza Buraka, komplikowany przez sytuację ich rodzin. Serial łączy dramat rodzinny z romansem, konfliktami pokoleniowymi, różnicami społecznymi i odpowiedzialnością za bliskich. W obsadzie znaleźli się m.in.:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Hazal Güzel jako Mine

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer