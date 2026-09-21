M jak miłość. Basia przyłapie Artura na kłótni o zdradę? Awantura w Grabinie

Artur i jego burzliwy powrót z wyjazdu w 1941. odcinku „M jak miłość”

Powrót z Niemiec dla Artura w 1941. odcinku „M jak miłość” nie będzie łatwy. Jego służbowa podróż przerodziła się w ognisty romans z Joanną. Kobieta wręczy mu prezent jako dowód miłości, co tylko skomplikuje sprawę. Rogowski złamie słowo dane Agnes, wmawiając jej, że zerwał kontakt z kochanką, a jednak namiętność między nimi wybuchnie z nową mocą.

Afera w rodzinie Rogowskich. Basia i prawda o romansie w „M jak miłość”

W 1941. odcinku „M jak miłość” dojdzie do dramatycznej konfrontacji.

- (...) Tata, wiesz o co mi chodzi. Miałeś się nie spotykać z tą kobietą!

Agnes pokaże Arturowi na telefonie zdjęcia z konferencji, dowodzące jego zdrady z Joanną.

- Nie spotykam się z nią! Już ci mówiłem, międzynarodowe sympozjum, wszyscy mogli tam przyjechać, ty też! Daj spokój, w ogóle skończmy ten temat, kończymy ten temat!

Zirytowany Artur urwie temat i wejdzie do domu. Wtedy na tarasie zjawi się Basia, która zapyta starszą siostrę o kłótnię. Szczęśliwie, nie usłyszy o niewierności ojca wobec Marysi.

Agnes ukryje prawdę, ale czas działa na jej niekorzyść

Mimo kłamstwa ojca, Agnes postanowi milczeć w 1941. odcinku. Oszuka Basię, twierdząc, że kłótnia z Arturem to nic wielkiego, aby chronić rodzinę przed bólem. Jednak ukrywanie romansu nie potrwa długo. Wkrótce Marysia sama dowie się o zdradzie męża, co wstrząśnie ich małżeństwem.

Odcinek 1941 „M jak miłość” w TVP2 – data premiery

Premiera 1941. odcinka „M jak miłość” zaplanowana jest na poniedziałek, 21 września 2026 r. w stacji TVP2. Wtedy widzowie przekonają się, jak potoczą się losy Rogowskich.

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