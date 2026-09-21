Dzień Bez Samochodu 2026. Gdzie darmowe pociągi i autobusy 22 września? [LISTA]

Europejski Dzień Bez Samochodu 2026. Jakie ulgi przygotowano?

Na wtorek, 22 września 2026 roku, zaplanowano Europejski Dzień Bez Samochodu, który stanowi finał całego Europejskiego Tygodnia Mobilności. W tym roku wydarzeniu przyświeca hasło „Mobilność dla każdego”, a jego głównym celem jest zachęcenie mieszkańców do przesiadki na bardziej przyjazne środowisku środki transportu. W związku z tym świętem polskie samorządy, a także przewoźnicy autobusowi i kolejowi, wdrożyli bardzo korzystne rabaty, które w wielu miejscach oznaczają po prostu jazdę bez biletów.

Darmowe przejazdy w miastach 22 września. Gdzie nie trzeba dokumentów?

Spora część polskich miast postawiła na absolutne zniesienie kosztów podróżowania transportem publicznym dla wszystkich chętnych. W tych ośrodkach miejskich kasowniki w pojazdach pozostaną zablokowane, a pasażerowie nie muszą pokazywać kontrolerom żadnych praw jazdy ani dowodów rejestracyjnych.

Brak opłat dla każdego obowiązuje w następujących lokalizacjach:

Warszawa. Za darmo kursują tramwaje, autobusy, metro oraz składy Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM). Szlabany na parkingach Parkuj i Jedź (P+R) nie będą opuszczane.

Za darmo kursują tramwaje, autobusy, metro oraz składy Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM). Szlabany na parkingach Parkuj i Jedź (P+R) nie będą opuszczane. Kraków. Zwolnienie z opłat dotyczy wszystkich stref biletowych. Dodatkowo na linii 1 pojawi się specjalny tramwaj biblioteczny RP608.

Zwolnienie z opłat dotyczy wszystkich stref biletowych. Dodatkowo na linii 1 pojawi się specjalny tramwaj biblioteczny RP608. Wrocław. Biletów nie potrzebują podróżujący po całym mieście oraz na liniach podmiejskich oznaczonych numerami 9xx, co jest wynikiem ustaleń z okolicznymi gminami.

Biletów nie potrzebują podróżujący po całym mieście oraz na liniach podmiejskich oznaczonych numerami 9xx, co jest wynikiem ustaleń z okolicznymi gminami. Szczecin. Miejskie autobusy i tramwaje są darmowe, a urządzenia do kasowania biletów zostaną wyłączone.

Miejskie autobusy i tramwaje są darmowe, a urządzenia do kasowania biletów zostaną wyłączone. Białystok, Lublin, Toruń, Radom. We wszystkich tych miastach przejazdy każdą linią miejską są darmowe i nie wymagają okazywania dokumentów.

We wszystkich tych miastach przejazdy każdą linią miejską są darmowe i nie wymagają okazywania dokumentów. Rzeszów. Oprócz braku biletów, zaplanowano również dzień otwarty w zajezdniach lokalnego MPK.

Oprócz braku biletów, zaplanowano również dzień otwarty w zajezdniach lokalnego MPK. Inne miasta. Brak opłat i wymogów dokumentowych potwierdziły m.in. Gorzów Wielkopolski, Opole, Kielce, Piotrków Trybunalski, Skarżysko-Kamienna, Inowrocław oraz Bielsko-Biała.

Dzień Bez Samochodu 2026. Tu musisz pokazać dowód rejestracyjny

Niektóre samorządy zdecydowały się na premiowanie wyłącznie kierowców, by faktycznie skłonić ich do pozostawienia aut na parkingach. W przypadku spotkania z kontrolerem należy mieć przy sobie papierowy dowód rejestracyjny lub jego cyfrowy odpowiednik w aplikacji mObywatel, a także dokument potwierdzający tożsamość.

Oto reguły obowiązujące w wybranych miastach:

Łódź - właściciel pojazdu podróżuje bezpłatnie i może zabrać tylu towarzyszy, na ile osób zarejestrowany jest jego samochód.

- właściciel pojazdu podróżuje bezpłatnie i może zabrać tylu towarzyszy, na ile osób zarejestrowany jest jego samochód. Poznań, Rybnik, Tarnów, Chrzanów, Płock, Częstochowa - obowiązuje sztywna reguła, według której jeden dowód rejestracyjny to darmowa podróż wyłącznie dla jednej osoby.

- obowiązuje sztywna reguła, według której jeden dowód rejestracyjny to darmowa podróż wyłącznie dla jednej osoby. Elbląg i Zielona Góra - dokument pojazdu upoważnia do darmowego przejazdu jego właściciela oraz jednego pasażera towarzyszącego.

- dokument pojazdu upoważnia do darmowego przejazdu jego właściciela oraz jednego pasażera towarzyszącego. Gdynia i Wejherowo - zwolnienie z opłat przysługuje tylko i wyłącznie właścicielom lub współwłaścicielom samochodów posiadającym przy sobie dowód rejestracyjny.

- zwolnienie z opłat przysługuje tylko i wyłącznie właścicielom lub współwłaścicielom samochodów posiadającym przy sobie dowód rejestracyjny. Gdańsk (wyjątek) - stolica Pomorza odeszła od wymogu pokazywania dokumentów auta, a darmową jazdę gwarantuje tu jedynie posiadanie aktywnej Gdańskiej Karty Mieszkańca.

Pociągi za darmo 22 września. Oferty przewoźników regionalnych

Atrakcyjne warunki podróżowania przyszykowali również operatorzy kolei i transportu regionalnego, co ułatwi bezkosztowy dojazd do szkół i zakładów pracy z innych powiatów.

Lista zniżek kolejowych przygotowanych na 22 września 2026 roku:

Koleje Mazowieckie (KM) i Warszawska Kolej Dojazdowa (WKD) - wszystkie pociągi w regionie są darmowe dla każdego pasażera bez pokazywania dowodu rejestracyjnego. W przypadku KM promocja dotyczy też autobusów na lotnisko Modlin oraz komunikacji zastępczej.

- wszystkie pociągi w regionie są darmowe dla każdego pasażera bez pokazywania dowodu rejestracyjnego. W przypadku KM promocja dotyczy też autobusów na lotnisko Modlin oraz komunikacji zastępczej. Koleje Wielkopolskie (KW) i POLREGIO (Wielkopolska) - jeden dowód rejestracyjny uprawnia jedną osobę do darmowej podróży. KW przedłuża ważność biletów okresowych o jeden dzień, a obaj przewoźnicy oferują darmowy transport psa i bagażu.

- jeden dowód rejestracyjny uprawnia jedną osobę do darmowej podróży. KW przedłuża ważność biletów okresowych o jeden dzień, a obaj przewoźnicy oferują darmowy transport psa i bagażu. Łódzka Kolej Aglomeracyjna (ŁKA) i POLREGIO (Łódzkie) - właściciel auta z dowodem rejestracyjnym może przewieźć bez opłat siebie i tylu pasażerów, ile miejsc widnieje w dokumencie.

- właściciel auta z dowodem rejestracyjnym może przewieźć bez opłat siebie i tylu pasażerów, ile miejsc widnieje w dokumencie. POLREGIO (Zachodniopomorskie) - dokument pojazdu (również z mPojazd) pozwala na darmową jazdę właściciela oraz jednej osoby towarzyszącej.

- dokument pojazdu (również z mPojazd) pozwala na darmową jazdę właściciela oraz jednej osoby towarzyszącej. POLREGIO (Pomorskie i Kujawsko-Pomorskie) - podróże na terenie tych województw nie kosztują nic tylko po okazaniu dowodu rejestracyjnego.

- podróże na terenie tych województw nie kosztują nic tylko po okazaniu dowodu rejestracyjnego. PKP SKM Trójmiasto - darmowe przejazdy na podstawie dowodu rejestracyjnego trwają całą dobę od 00:01 do 24:00 (podróż trzeba zakończyć przed północą).

- darmowe przejazdy na podstawie dowodu rejestracyjnego trwają całą dobę od 00:01 do 24:00 (podróż trzeba zakończyć przed północą). Koleje Dolnośląskie (KD) i POLREGIO (Dolnośląskie) - jazda jest darmowa dla wszystkich chętnych, ale ściśle w granicach administracyjnych Wrocławia, łącznie ze stacją Iwiny.

- jazda jest darmowa dla wszystkich chętnych, ale ściśle w granicach administracyjnych Wrocławia, łącznie ze stacją Iwiny. Koleje Małopolskie i POLREGIO (Małopolskie) - za pośrednictwem aplikacji iMKA można kupić „Małopolski bilet na Dzień bez samochodu” za 1 zł. Bilet ten przysługuje każdemu i pozwala na darmowy przewóz roweru.

- za pośrednictwem aplikacji iMKA można kupić „Małopolski bilet na Dzień bez samochodu” za 1 zł. Bilet ten przysługuje każdemu i pozwala na darmowy przewóz roweru. Koleje Śląskie i POLREGIO (Śląskie i Opolskie) - w tych regionach całodniowy bilet wyceniono na 1 zł, jednak do jego zakupu i zachowania ważności niezbędny jest dowód rejestracyjny.

Darmowe rowery miejskie. Promocje na jednoślady

Dla fanów wysiłku fizycznego przygotowano niespodzianki w operatorach rowerów miejskich. Dzięki temu można bez żadnych opłat wypróbować jednoślady podczas krótszych podróży.

Nextbike Polska - w ponad 30 krajowych systemach (wliczając w to Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, Wrocław, Białystok, Łódź, Częstochowę, Toruń, Zieloną Górę i Koszalin) pierwsze 60 minut jazdy na klasycznym rowerze jest darmowe. Z promocji można korzystać całą dobę bez wklepywania jakichkolwiek kodów.

- w ponad 30 krajowych systemach (wliczając w to Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, Wrocław, Białystok, Łódź, Częstochowę, Toruń, Zieloną Górę i Koszalin) pierwsze 60 minut jazdy na klasycznym rowerze jest darmowe. Z promocji można korzystać całą dobę bez wklepywania jakichkolwiek kodów. Mevo (Trójmiasto i Metropolia Gdańska) - rowerzyści zyskują aż 2 godziny bezpłatnej jazdy na standardowych modelach, a w przypadku rowerów ze wspomaganiem elektrycznym czas darmowego przejazdu wynosi godzinę.