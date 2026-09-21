Dzień Bez Samochodu 2026. Gdzie darmowe pociągi i autobusy 22 września? [LISTA]

Spis treści
- Europejski Dzień Bez Samochodu 2026. Jakie ulgi przygotowano?
- Darmowe przejazdy w miastach 22 września. Gdzie nie trzeba dokumentów?
- Dzień Bez Samochodu 2026. Tu musisz pokazać dowód rejestracyjny
- Pociągi za darmo 22 września. Oferty przewoźników regionalnych
- Darmowe rowery miejskie. Promocje na jednoślady
Europejski Dzień Bez Samochodu 2026. Jakie ulgi przygotowano?
Na wtorek, 22 września 2026 roku, zaplanowano Europejski Dzień Bez Samochodu, który stanowi finał całego Europejskiego Tygodnia Mobilności. W tym roku wydarzeniu przyświeca hasło „Mobilność dla każdego”, a jego głównym celem jest zachęcenie mieszkańców do przesiadki na bardziej przyjazne środowisku środki transportu. W związku z tym świętem polskie samorządy, a także przewoźnicy autobusowi i kolejowi, wdrożyli bardzo korzystne rabaty, które w wielu miejscach oznaczają po prostu jazdę bez biletów.
Darmowe przejazdy w miastach 22 września. Gdzie nie trzeba dokumentów?
Spora część polskich miast postawiła na absolutne zniesienie kosztów podróżowania transportem publicznym dla wszystkich chętnych. W tych ośrodkach miejskich kasowniki w pojazdach pozostaną zablokowane, a pasażerowie nie muszą pokazywać kontrolerom żadnych praw jazdy ani dowodów rejestracyjnych.
Brak opłat dla każdego obowiązuje w następujących lokalizacjach:
- Warszawa. Za darmo kursują tramwaje, autobusy, metro oraz składy Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM). Szlabany na parkingach Parkuj i Jedź (P+R) nie będą opuszczane.
- Kraków. Zwolnienie z opłat dotyczy wszystkich stref biletowych. Dodatkowo na linii 1 pojawi się specjalny tramwaj biblioteczny RP608.
- Wrocław. Biletów nie potrzebują podróżujący po całym mieście oraz na liniach podmiejskich oznaczonych numerami 9xx, co jest wynikiem ustaleń z okolicznymi gminami.
- Szczecin. Miejskie autobusy i tramwaje są darmowe, a urządzenia do kasowania biletów zostaną wyłączone.
- Białystok, Lublin, Toruń, Radom. We wszystkich tych miastach przejazdy każdą linią miejską są darmowe i nie wymagają okazywania dokumentów.
- Rzeszów. Oprócz braku biletów, zaplanowano również dzień otwarty w zajezdniach lokalnego MPK.
- Inne miasta. Brak opłat i wymogów dokumentowych potwierdziły m.in. Gorzów Wielkopolski, Opole, Kielce, Piotrków Trybunalski, Skarżysko-Kamienna, Inowrocław oraz Bielsko-Biała.
Dzień Bez Samochodu 2026. Tu musisz pokazać dowód rejestracyjny
Niektóre samorządy zdecydowały się na premiowanie wyłącznie kierowców, by faktycznie skłonić ich do pozostawienia aut na parkingach. W przypadku spotkania z kontrolerem należy mieć przy sobie papierowy dowód rejestracyjny lub jego cyfrowy odpowiednik w aplikacji mObywatel, a także dokument potwierdzający tożsamość.
Oto reguły obowiązujące w wybranych miastach:
- Łódź - właściciel pojazdu podróżuje bezpłatnie i może zabrać tylu towarzyszy, na ile osób zarejestrowany jest jego samochód.
- Poznań, Rybnik, Tarnów, Chrzanów, Płock, Częstochowa - obowiązuje sztywna reguła, według której jeden dowód rejestracyjny to darmowa podróż wyłącznie dla jednej osoby.
- Elbląg i Zielona Góra - dokument pojazdu upoważnia do darmowego przejazdu jego właściciela oraz jednego pasażera towarzyszącego.
- Gdynia i Wejherowo - zwolnienie z opłat przysługuje tylko i wyłącznie właścicielom lub współwłaścicielom samochodów posiadającym przy sobie dowód rejestracyjny.
- Gdańsk (wyjątek) - stolica Pomorza odeszła od wymogu pokazywania dokumentów auta, a darmową jazdę gwarantuje tu jedynie posiadanie aktywnej Gdańskiej Karty Mieszkańca.
Pociągi za darmo 22 września. Oferty przewoźników regionalnych
Atrakcyjne warunki podróżowania przyszykowali również operatorzy kolei i transportu regionalnego, co ułatwi bezkosztowy dojazd do szkół i zakładów pracy z innych powiatów.
Lista zniżek kolejowych przygotowanych na 22 września 2026 roku:
- Koleje Mazowieckie (KM) i Warszawska Kolej Dojazdowa (WKD) - wszystkie pociągi w regionie są darmowe dla każdego pasażera bez pokazywania dowodu rejestracyjnego. W przypadku KM promocja dotyczy też autobusów na lotnisko Modlin oraz komunikacji zastępczej.
- Koleje Wielkopolskie (KW) i POLREGIO (Wielkopolska) - jeden dowód rejestracyjny uprawnia jedną osobę do darmowej podróży. KW przedłuża ważność biletów okresowych o jeden dzień, a obaj przewoźnicy oferują darmowy transport psa i bagażu.
- Łódzka Kolej Aglomeracyjna (ŁKA) i POLREGIO (Łódzkie) - właściciel auta z dowodem rejestracyjnym może przewieźć bez opłat siebie i tylu pasażerów, ile miejsc widnieje w dokumencie.
- POLREGIO (Zachodniopomorskie) - dokument pojazdu (również z mPojazd) pozwala na darmową jazdę właściciela oraz jednej osoby towarzyszącej.
- POLREGIO (Pomorskie i Kujawsko-Pomorskie) - podróże na terenie tych województw nie kosztują nic tylko po okazaniu dowodu rejestracyjnego.
- PKP SKM Trójmiasto - darmowe przejazdy na podstawie dowodu rejestracyjnego trwają całą dobę od 00:01 do 24:00 (podróż trzeba zakończyć przed północą).
- Koleje Dolnośląskie (KD) i POLREGIO (Dolnośląskie) - jazda jest darmowa dla wszystkich chętnych, ale ściśle w granicach administracyjnych Wrocławia, łącznie ze stacją Iwiny.
- Koleje Małopolskie i POLREGIO (Małopolskie) - za pośrednictwem aplikacji iMKA można kupić „Małopolski bilet na Dzień bez samochodu” za 1 zł. Bilet ten przysługuje każdemu i pozwala na darmowy przewóz roweru.
- Koleje Śląskie i POLREGIO (Śląskie i Opolskie) - w tych regionach całodniowy bilet wyceniono na 1 zł, jednak do jego zakupu i zachowania ważności niezbędny jest dowód rejestracyjny.
Darmowe rowery miejskie. Promocje na jednoślady
Dla fanów wysiłku fizycznego przygotowano niespodzianki w operatorach rowerów miejskich. Dzięki temu można bez żadnych opłat wypróbować jednoślady podczas krótszych podróży.
- Nextbike Polska - w ponad 30 krajowych systemach (wliczając w to Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, Wrocław, Białystok, Łódź, Częstochowę, Toruń, Zieloną Górę i Koszalin) pierwsze 60 minut jazdy na klasycznym rowerze jest darmowe. Z promocji można korzystać całą dobę bez wklepywania jakichkolwiek kodów.
- Mevo (Trójmiasto i Metropolia Gdańska) - rowerzyści zyskują aż 2 godziny bezpłatnej jazdy na standardowych modelach, a w przypadku rowerów ze wspomaganiem elektrycznym czas darmowego przejazdu wynosi godzinę.