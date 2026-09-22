Ćwierćfinał ME siatkarzy Polska - Niemcy. Kto awansuje do strefy medalowej?

Polska gra z Niemcami w ćwierćfinale ME

Polscy zawodnicy w meczu 1/8 finału bez większych problemów wygrali z Łotwą wynikiem 3:0. Z kolei Niemcy niespodziewanie wyeliminowali z turnieju faworyzowany zespół Bułgarii. Drużyna niemiecka zdołała odwrócić losy spotkania, chociaż przegrywała początkowo 0:2. Wtorkowe spotkanie będzie starciem doskonale znających się drużyn. Reprezentacje te niezwykle często rywalizują ze sobą w meczach międzynarodowych i towarzyskich.

Dobra znajomość obu reprezentacji wynika z faktu, że wielu niemieckich zawodników występuje w polskiej lidze. Przez ostatnie trzy sezony pracował w niej również włoski szkoleniowiec Niemców, Massimo Botti. Włoch najpierw poprowadził do mistrzostwa Bogdankę LUK Lublin, skąd powołano trzech obecnych reprezentantów Polski. Następnie szkoleniowiec ten trenował siatkarzy Asseco Resovii Rzeszów. W rzeszowskim zespole pracował między innymi z Arturem Szalpukiem.

Kto zagra w decydujących spotkaniach turnieju?

Niemiecka reprezentacja przystępuje do ćwierćfinału osłabiona brakiem kontuzjowanego rozgrywającego Johannesa Tillego i przyjmującego Moritza Karlitzka. Dodatkowo w spotkaniu 1/8 finału z wyraźnym urazem grał środkowy Anton Brehme. Pomimo trudności kadrowych niemiecki zespół wciąż ma wyraźnych liderów w swojej stawce. Kluczowymi zawodnikami są atakujący Erik Roehrs oraz znany z polskiej ekstraklasy przyjmujący Tobias Brand. Polscy siatkarze, prowadzeni przez trenera Nikolę Grbicia, wygrali w tym sezonie z Niemcami już dwa razy po 3:1.

Zwycięstwa te miały miejsce w fazie zasadniczej Ligi Narodów oraz podczas niedawnego spotkania towarzyskiego. Reprezentacje spotkały się już wcześniej na etapie ćwierćfinału mistrzostw Europy w 2019 roku. Wtedy to biało-czerwoni zwyciężyli 3:0, a na koniec całego turnieju sięgnęli po brązowy medal. Początek wtorkowego starcia o awans do strefy medalowej zaplanowano na godzinę 18. Decydujące mecze odbędą się we włoskim Mediolanie, a pozostałymi współgospodarzami turnieju są Finlandia, Rumunia oraz Bułgaria, gdzie obecnie grają Polacy.