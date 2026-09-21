Felicita, odcinek 9: Zośka znajdzie sposób, by uciec od przeszłości! Wiktor odegra w tym ważną rolę [ZDJĘCIA]

Zośka ucieka przed sekretami Kamila w 9. odcinku „Felicity”

Zośka coraz ciężej radzi sobie z kolejnymi doniesieniami o przeszłości zmarłego męża. W 8. odsłonie „Felicity” Klara natrafiła na ślad regularnych przelewów dla Giulii, w które zamieszani byli Piotr i Kamil. Sama Zośka z kolei studiowała następne teczki, a każdy kolejny odnaleziony dokument obalał obraz przeszłości, w jaki wierzyła przez długie lata.

W 9. odcinku „Felicity” bohaterka wciąż będzie zmagać się ze skutkami odkrycia, że Kamil miał we Włoszech drugie życie, o którym kompletnie nie wiedziała. Tym razem los przyniesie jej jednak moment wytchnienia i pozwoli na chwilę odsunąć trudne przemyślenia na dalszy plan. Kobieta całkiem przypadkowo natknie się na dawnego znajomego.

To wydarzenie będzie dla bohaterki idealną okazją, aby zdystansować się od śledztwa i problemów, które od momentu przybycia do Polignano stają się dla niej coraz cięższym balastem. Zośka stanie też przed koniecznością skonfrontowania się z własnymi uczuciami. Będzie musiała odpowiedzieć sobie na pytanie, czy po stracie Kamila jest gotowa wpuścić do swojego życia nowego mężczyznę.

W 9. odcinku „Felicity” Zośka umówi się na randkę

To nie będzie dla niej wcale takie proste. Czekające na bohaterkę spotkanie będzie czymś znacznie więcej niż tylko zwykłą schadzką dwojga ludzi. Kobieta długo nie potrafiła przeciąć emocjonalnych więzów ze zmarłym mężem, a prawda, którą sukcesywnie odkrywa, jedynie utrudnia jej ostateczne zamknięcie tego etapu w życiu.

W 9. epizodzie „Felicity” spotkanie z Wiktorem uświadomi widzom, że Zośka zaczyna powoli organizować sobie życie poza światem, który do tej pory tworzyła z Kamilem. To wcale nie oznacza, że wymaże z pamięci zmarłego partnera. Zwyczajnie po raz pierwszy od bardzo dawna pozwoli sobie na myślenie o swoim własnym szczęściu.

Giulia poda pomocną dłoń Davide w 9. odcinku „Felicity”

Giulię też czekają istotne zawirowania. Kobieta zaangażuje się w pomoc Davide, który znajdzie się w trudnym położeniu rodzinnym. Dzięki temu ich relacja wejdzie na zdecydowanie głębszy, bardziej emocjonalny poziom, a Giulia postara się służyć mu wsparciem w kłopotach, z którymi przyjdzie mu się zmierzyć.

Kiedy obejrzeć 9. odcinek „Felicity”? Data i godzina emisji

Premiera 9. odcinka serialu obyczajowego „Felicita” zaplanowana jest na środę, 23 września 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:30 w TVP1. Po telewizyjnej premierze wszystkie odcinki można obejrzeć również w internecie – są dostępne na platformie TVP VOD.

„Felicita” – streszczenie fabuły i aktorzy

„Felicita” to wyprodukowany wspólnie przez Polskę i Włochy serial obyczajowy emitowany przez TVP, który składa się z 26 odcinków. Za reżyserię odpowiada Makary Janowski. Inspiracją dla scenariusza były powieści: „Felicità” autorstwa Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz „Primo Amore”, którą napisali Kamila Kisała, Anita Nawrocka i Paweł Trześniowski.

W centrum wydarzeń znajduje się psycholożka z Warszawy – Zośka, która razem z nastoletnią córką Oliwią wyrusza do włoskiego Polignano a Mare. Powodem wyjazdu jest podążanie za wskazówkami zawartymi w tajemniczym liście, który zostawił po sobie tragicznie zmarły mąż Zośki – Kamil. Na miejscu kobiety odkrywają szokującą prawdę – mężczyzna ukrywał przed nimi, że w słonecznej Italii prowadził drugie życie. Miał tam partnerkę, doczekał się narodzin synka Nico, a do tego współdzielił z kimś nieruchomość. Te szokujące fakty z przeszłości Kamila, walka o spadek po nim i skrywane latami rodzinne tajemnice zmuszają Zośkę i Oliwię do przepracowania bolesnych emocji i rozpoczęcia nowego rozdziału w życiu.

W obsadzie serialu „Felicita” znaleźli się między innymi:

Laura Breszka wcielająca się w rolę Zośki

Dawid Ogrodnik grający Kamila

Klementyna Karnkowska jako Oliwia

Oriana Celentano odgrywająca Giulię

Francesco Petit jako Davide

Anna Dereszowska wcielająca się w postać Ewki

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