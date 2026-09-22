Saga rodu Winnych, która podbiła serca Polaków. Pamiętacie jej początki?

Choć może się wydawać, że to było wczoraj, od premiery pierwszego odcinka serialu "Stulecie Winnych" minęło już siedem lat. Produkcja zadebiutowała na antenie TVP1 dokładnie 3 marca 2019 roku i niemal od razu stała się prawdziwym fenomenem, gromadząc przed telewizorami miliony widzów. Oparta na bestsellerowej trylogii Ałbeny Grabowskiej opowieść o losach wielopokoleniowej rodziny Winnych z podwarszawskiego Brwinowa, wpleciona w burzliwe dzieje Polski XX wieku, poruszyła serca publiczności.

Serial, który doczekał się czterech sezonów i łącznie 52 odcinków, zakończył swoją emisję w maju 2022 roku, pozostawiając po sobie rzeszę wiernych fanów. Widzowie z zapartym tchem śledzili losy Ani, Mani, Władysława, Stanisława i pozostałych członków rodu, przeżywając z nimi radości i dramaty na tle wielkiej historii.

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Gwiazdorska obsada i wielkie wyzwanie. Kto wcielił się w role Winnych?

Siłą serialu "Stulecie Winnych" była nie tylko wciągająca fabuła, ale również znakomita obsada. Twórcy stanęli przed ogromnym wyzwaniem, jakim było wiarygodne przedstawienie bohaterów na przestrzeni niemal stu lat. Z tego powodu wiele postaci było odgrywanych przez kilku aktorów, którzy wcielali się w nie na różnych etapach życia. W serialu zobaczyliśmy zarówno największe gwiazdy polskiego kina, jak i młode, wschodzące talenty.

Kinga Preis wcieliła się w Bronisławę Winną, natomiast Jan Wieczorkowski zagrał Stanisława Winnego.

wcieliła się w Bronisławę Winną, natomiast zagrał Stanisława Winnego. W role Ani i Mani, w młodości wcieliły się odpowiednio Weronika Humaj i Karolina Bacia . W późniejszych latach te postacie przejęły Urszula Grabowska i Magdalena Walach .

i . W późniejszych latach te postacie przejęły i . Przez wszystkie cztery sezony w postać Władysława Winnego wcielał się Arkadiusz Janiczek .

. Na ekranie pojawili się także m.in. Piotr Rogucki, Barbara Wypych, Stefan Pawłowski, Olaf Lubaszenko oraz Małgorzata Socha.

Minęło 7 lat od premiery. Tak dziś wyglądają gwiazdy "Stulecia Winnych"

Od debiutu serialu minęło sporo czasu, a od emisji finałowego odcinka - już cztery lata. Dla wielu aktorów udział w tej produkcji był ważnym etapem w karierze, otwierającym drzwi do kolejnych ról i umacniającym ich pozycję w branży. Czas nie stoi w miejscu, co widać również po wyglądzie artystów, których pokochaliśmy w tej historycznej sadze.

Jak przez te lata zmienili się odtwórcy głównych ról? Niektóre metamorfozy mogą naprawdę zaskoczyć. Zapraszamy do naszej galerii, w której zobaczycie, jak dziś wyglądają gwiazdy serialu "Stulecie Winnych". Przekonajcie się sami, jak upływ czasu wpłynął na waszych ulubionych aktorów.