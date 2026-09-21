W poprzednim odcinku Meltem publicznie upokorzyła Yasemin, a później pokłóciła się z Burakiem. Serhat i Cem przekonywali Kerema, żeby skupił się na pracy. Burak odwiózł Yasemin do domu, a ona zaprosiła go na kawę. Ayfer poprosiła Halila, by trzymał się z dala od Remziego, natomiast Mine szykowała się do szkoły. Nad rodziną wciąż zbierają się jednak nowe problemy.

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„Splątane losy” odcinek 54 - streszczenie

Remzi powie Halilowi, że jest blisko odnalezienia Tahsina. Za milczenie zażąda od niego aż pięciu milionów. Zuhal wyzna Yasemin, że Kerem jest w niej zakochany. Dzięki temu Yasemin zrozumie, dlaczego Ezgi od początku była wobec niej tak wrogo nastawiona. Münevver zdecyduje się przelać dużą sumę na konto Halila, aby mógł przekazać pieniądze Suzan jako zabezpieczenie na przyszłość. Tahsin będzie naciskał na Remziego, by jak najszybciej załatwił jego sprawę, a Remzi oznajmi, że znalazł odpowiednią osobę i potrzebuje zaliczki. Yasemin spotka się też z Firdevs i wyzna jej, że Mine jest jej siostrą.

„Splątane losy” odcinek 54 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

54. odcinek „Splątanych losów” będzie można obejrzeć w poniedziałek, 28 września 2026 roku, na antenie TVP1. Emisję zaplanowano na godzinę 14:00. W tym odcinku Halil zmierzy się z żądaniami Remziego, a Yasemin pozna prawdę o uczuciach Kerema.

„Splątane losy” - opis serialu i obsada

„Splątane losy” to turecki serial obyczajowy o rodzinie, której życie zmienia się, gdy pod domem zamożnej Münevver pojawia się kilkuletnia Mine. Dziewczynka okazuje się jej nieznaną wnuczką, a jej przybycie ponownie otwiera bolesne sprawy związane z córką Münevver i dawnym rozpadem rodziny. Bohaterowie próbują odkryć prawdę o rodzinnej tajemnicy, jednocześnie mierząc się ze skutkami decyzji sprzed lat. Ważny jest też wątek Yasemin i młodego lekarza Buraka, których uczucie komplikują problemy ich bliskich. Serial łączy rodzinny dramat z romansem, opowiadając o zerwanych więziach, konfliktach pokoleniowych i odpowiedzialności za najbliższych. W serialu występują:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Hazal Güzel jako Mine

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer