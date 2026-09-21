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W poprzednim odcinku Hancer wyjawiła domownikom wszystko, czego dowiedziała się o Yoncy. Nusret próbował zapanować nad emocjami spiskowców, ale sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli. Cihan złożył oficjalną skargę na Beyzę, a wkrótce potem Beyza i Nusret zostali zatrzymani i trafili do aresztu. W obliczu tych wydarzeń Cihan szczerze porozmawiał z Hancer. Co wydarzy się dalej?
„Panna młoda” odcinek 209 - streszczenie
Mukadder odwiedzi Beyzę i Nusreta w areszcie. Derya odnajdzie Yoncę i ostrzeże ją przed zbliżającym się zagrożeniem. Po rozmowie z Hancer Yonca podejmie radykalną decyzję. Złoży zeznania na policji. Tymczasem Sinem natrafi na list Meliha.
„Panna młoda” odcinek 209 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
209. odcinek „Panny młodej” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 28 września 2026 roku, o godzinie 17:20 w TVP2. Informacje o powtórkach i ewentualnych zmianach w programie warto sprawdzić w ramówce stacji.
„Panna młoda” - opis serialu i obsada
„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, która od najmłodszych lat musi mierzyć się z życiowymi trudnościami. Jako sierota opiekuje się chorym bratem i zgadza się na małżeństwo z Cihanem, aby opłacić jego leczenie. Cihan jest jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, a jego matka Mukadder uznaje Hancer za idealną kandydatkę na żonę syna. Po przeprowadzce do rezydencji Cihana dziewczyna odkrywa, że mieszka tam również jego była żona, Beyza. Z czasem Hancer i Cihana łączy uczucie, choć Mukadder planowała odesłać dziewczynę po narodzinach wnuka. W serialu występują m.in.:
- Talya Çelebi jako Hançer
- Türkseve jako Cihan
- Can Tarakçı jako Cemil
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
- Elif Çapkin jako Yonca
- Ceren Yuksekkaya jako Derya
- Sidal Damar jako Sinem
- Günes Ebrar Özgül jako Mine
- Türker Kantar jako Emir
- Çisel Kuskan jako Beyza
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin