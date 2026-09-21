"Panna młoda": streszczenie odcinka 209

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-21 9:22

W 209. odcinku „Panny młodej” Derya odnajdzie Yoncę i ostrzeże ją, że grozi jej niebezpieczeństwo. To spotkanie może zmienić wszystko, bo Yonca zdecyduje się na odważny krok. W tym samym czasie Mukadder odwiedzi Beyzę i Nusreta w areszcie. Sinem natrafi też na list Meliha.

W poprzednim odcinku Hancer wyjawiła domownikom wszystko, czego dowiedziała się o Yoncy. Nusret próbował zapanować nad emocjami spiskowców, ale sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli. Cihan złożył oficjalną skargę na Beyzę, a wkrótce potem Beyza i Nusret zostali zatrzymani i trafili do aresztu. W obliczu tych wydarzeń Cihan szczerze porozmawiał z Hancer. Co wydarzy się dalej?

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„Panna młoda” odcinek 209 - streszczenie

Mukadder odwiedzi Beyzę i Nusreta w areszcie. Derya odnajdzie Yoncę i ostrzeże ją przed zbliżającym się zagrożeniem. Po rozmowie z Hancer Yonca podejmie radykalną decyzję. Złoży zeznania na policji. Tymczasem Sinem natrafi na list Meliha.

„Panna młoda” odcinek 209 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

209. odcinek „Panny młodej” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 28 września 2026 roku, o godzinie 17:20 w TVP2. Informacje o powtórkach i ewentualnych zmianach w programie warto sprawdzić w ramówce stacji.

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„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, która od najmłodszych lat musi mierzyć się z życiowymi trudnościami. Jako sierota opiekuje się chorym bratem i zgadza się na małżeństwo z Cihanem, aby opłacić jego leczenie. Cihan jest jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, a jego matka Mukadder uznaje Hancer za idealną kandydatkę na żonę syna. Po przeprowadzce do rezydencji Cihana dziewczyna odkrywa, że mieszka tam również jego była żona, Beyza. Z czasem Hancer i Cihana łączy uczucie, choć Mukadder planowała odesłać dziewczynę po narodzinach wnuka. W serialu występują m.in.:

  • Talya Çelebi jako Hançer
  • Türkseve jako Cihan
  • Can Tarakçı jako Cemil
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
  • Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
  • Elif Çapkin jako Yonca
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya
  • Sidal Damar jako Sinem
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine
  • Türker Kantar jako Emir
  • Çisel Kuskan jako Beyza
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin
Zmartwiona Derya z serialu Panna młoda patrzy przed siebie. O losach bohaterki przeczytasz na Eska.
Galeria zdjęć 8

Rolki

Panna młoda turecki serial
panna młoda