W poprzednim odcinku Hancer wyjawiła domownikom wszystko, czego dowiedziała się o Yoncy. Nusret próbował zapanować nad emocjami spiskowców, ale sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli. Cihan złożył oficjalną skargę na Beyzę, a wkrótce potem Beyza i Nusret zostali zatrzymani i trafili do aresztu. W obliczu tych wydarzeń Cihan szczerze porozmawiał z Hancer. Co wydarzy się dalej?

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„Panna młoda” odcinek 209 - streszczenie

Mukadder odwiedzi Beyzę i Nusreta w areszcie. Derya odnajdzie Yoncę i ostrzeże ją przed zbliżającym się zagrożeniem. Po rozmowie z Hancer Yonca podejmie radykalną decyzję. Złoży zeznania na policji. Tymczasem Sinem natrafi na list Meliha.

„Panna młoda” odcinek 209 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

209. odcinek „Panny młodej” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 28 września 2026 roku, o godzinie 17:20 w TVP2. Informacje o powtórkach i ewentualnych zmianach w programie warto sprawdzić w ramówce stacji.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, która od najmłodszych lat musi mierzyć się z życiowymi trudnościami. Jako sierota opiekuje się chorym bratem i zgadza się na małżeństwo z Cihanem, aby opłacić jego leczenie. Cihan jest jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, a jego matka Mukadder uznaje Hancer za idealną kandydatkę na żonę syna. Po przeprowadzce do rezydencji Cihana dziewczyna odkrywa, że mieszka tam również jego była żona, Beyza. Z czasem Hancer i Cihana łączy uczucie, choć Mukadder planowała odesłać dziewczynę po narodzinach wnuka. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi jako Hançer

Türkseve jako Cihan

Can Tarakçı jako Cemil

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm

Elif Çapkin jako Yonca

Ceren Yuksekkaya jako Derya

Sidal Damar jako Sinem

Günes Ebrar Özgül jako Mine

Türker Kantar jako Emir

Çisel Kuskan jako Beyza

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin