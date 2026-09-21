W poprzednim odcinku Ula opowiedziała Grażynie o rozmowach z Kornelem. W końcu udało jej się z nim skontaktować, umówić na spotkanie i ustalić kwestię opiekunki dla dzieci. Kornel zadeklarował, że może pokryć nawet całe jej wynagrodzenie, ale w zamian chce regularnie widywać się z dziećmi. Tola coraz bardziej obwiniała się o to, że Pawełek zrezygnował z wyjazdu do Sztokholmu, zwłaszcza po narzekaniach ojca. Pawełek zapewnił ją jednak, że nie ma wątpliwości co do swojej decyzji i myśli już tylko o wyjeździe w Bieszczady. W Rosso Monika zdecydowała o jesiennym menu, w którym dominują propozycje Bazylego. Z kolei Jerzy namawiał Antka i Renatę na winobranie w winnicy Oskara.

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

„Klan” odcinek 4742 - streszczenie

Jerzy i Mariola pochwalą Oskara za świetnie zorganizowane winobranie w jego winnicy. Z festynu zadowolony będzie nawet prezes Rutka. Później Jerzy, Antek i Renata opowiedzą Michałowi w biurze o atrakcjach festynu. Ula znów poprosi rodzinę o pomoc przy dzieciach, ale zapewni Leopolda, że szuka już niani. Leopold zaproponuje, że zabierze wnuki na kilka dni do siebie, do Grażynki. Beata wspomni, że Jagoda wkrótce wróci do Polski na dłużej. Jaśkowi od razu popsuje się humor, a chłopak stwierdzi, że Jagoda nic już dla niego nie znaczy. Tymczasem Brajan, wciąż rozdrażniony po spięciu z Ulą w hotelu, wróci do domu i zastanie Darka przy obiedzie. Da mu jasno do zrozumienia, że zbyt często odwiedza Czesię, swoją byłą żonę.

„Klan” odcinek 4742 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4742. odcinek „Klanu” TVP1 wyemituje w poniedziałek, 28 września 2026 roku, o godzinie 18:05. Informacji o ewentualnej powtórce najlepiej szukać w aktualnym programie stacji.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP1. Opowiada o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów i osobach bliskich ich domowi, pracy oraz codziennemu życiu. Bohaterowie mierzą się z problemami w związkach, rodzinnymi konfliktami, chorobami, kłopotami dzieci i sprawami zawodowymi. Nawet pozornie drobne decyzje potrafią z czasem mocno wpłynąć na ich relacje. Obok Lubiczów ważną rolę odgrywają też ich partnerzy, dzieci, sąsiedzi i przyjaciele. W serialu występują m.in.:

Tomasz Stockinger jako Paweł Lubicz

Andrzej Grabarczyk jako Jerzy Chojnicki

Izabela Trojanowska jako Monika Ross-Nawrot

Małgorzata Ostrowska-Królikowska jako Grażyna Lubicz

Grzegorz Wons jako Leopold Kwapisz

Jan Piechociński jako Feliks Nowak

Paulina Holtz jako Agnieszka Lubicz

Kaja Paschalska jako Ola Lubicz-Woźniacka

Jakub Świderski jako Norbert Piątkowski

Agnieszka Kaczorowska jako Bożena Kazuń

Anna Powierza jako Czesia Kot-Kurzawska

Piotr Swend jako Maciek Lubicz