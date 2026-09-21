W poprzednim odcinku Manuel poprosił Salvadora o pomoc w ukryciu nieobecności Curra. Ricardo, mimo narastającego konfliktu z Petrą, zdecydował się zostać w pałacu. Wciąż nie było wiadomo, kto wysłał tajemnicze zaproszenie. Alonso poprosił żonę, by przekonała Maríę Antonię do wyjazdu i położyła kres niezręcznej sytuacji. Vera wyznała Santosowi, że spotkała się z matką. Co przyniesie kolejny dzień w La Promesie?

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 486 - streszczenie

Martina ucieknie z sanatorium. Manuel, wspierany przez Salvadora, spróbuje ukryć przed domownikami nieobecność Curra. Vera wyzna Lopemu, że jest córką księżnej de Carril. Petra nabierze przekonania, że ktoś celowo sprowadził arystokratkę do La Promesy. Cruz jasno da Maríi Antonii do zrozumienia, że powinna opuścić posiadłość.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 486 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

486. odcinek serialu „La Promesa - pałac tajemnic” TVP2 wyemituje 28 września 2026 roku o godzinie 15:05. Martina ucieknie z sanatorium, a Cruz da Maríi Antonii do zrozumienia, że musi opuścić posiadłość.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, którego akcja toczy się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii. Jana trafia do posiadłości rodu Luján jako służąca, by odkryć prawdę o zabójstwie matki i porwaniu brata. Jej plany komplikuje uczucie do Manuela, syna markiza. W pałacu zderzają się interesy arystokracji i służby, a kolejne sekrety prowadzą do konfliktów, zdrad oraz walki o majątek i pozycję. W obsadzie są między innymi:

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Marga Martínez jako Petra Arcos

Enrique Fortún jako Lope Ruiz

Sara Molina jako María Fernández