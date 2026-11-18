W 91. odcinku „Splątanych losów” Ayfer wyjawi Yasemin, co wydarzyło się w rezydencji

Ayfer trafi do szpitala z wysokim ciśnieniem. Mimo problemów ze zdrowiem nie zrezygnuje jednak z własnych planów. Poprosi Serhata i Cema, by pomogli jej potajemnie umówić spotkanie z Yasemin. Nie będzie chciała, żeby Burak dowiedział się o jej działaniach. Podczas rozmowy z dziewczyną Ayfer przekaże jej ważną informację. Powie, że Remzi rozmawiał z Mine w ogrodzie, a Münevver ukryła przed wnuczką ten fakt. Wiadomość może jeszcze bardziej pogłębić nieufność Yasemin wobec babci.

Sengul ukryje Yasemin przed Tahsinem w 91. odcinku „Splątanych losów”

Sengul zdecyduje się przenieść Yasemin na swój oddział. Będzie chciała w ten sposób utrudnić Tahsinowi odnalezienie dziewczyny. Ojciec Yasemin od dłuższego czasu próbuje ustalić, gdzie przebywa jego córka i jej bliscy. W 86. odcinku dzięki informacjom Remziego dotarł nawet pod jej adres i zagroził, że nie spuści jej z oka. Tymczasem Halil będzie próbował ustalić, kto stoi za kradzieżą w jego sklepie. Złodziej wyzna mu, że zlecenie pochodziło od Remziego. Ujawni również, że teraz on i jego wspólnik mają śledzić Yasemin. Halil dowie się więc, że Remzi nie tylko współpracuje z Tahsinem, ale również wykorzystuje innych ludzi do kontrolowania dziewczyny.

Remzi zdobędzie teczkę Ceylana w 91. odcinku „Splątanych losów”

Remzi otrzyma od informatora teczkę medyczną zmarłego Ceylana. Mogą być w niej ukryte informacje, które od pewnego czasu próbuje wykorzystać przeciwko Halilowi i Münevver. Remzi będzie miał też problem z pieniędzmi. Przyzna się Halilowi, że przegrał w karty należącą do niego sumę. To kolejny powód do konfliktu między mężczyznami. Halil już wcześniej był przez Remziego szantażowany. W 89. odcinku usłyszał groźby dotyczące śmierci Ceylana. Teraz przekona się, że jego przeciwnik nadal gromadzi informacje i nie zamierza odpuścić.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 91. odcinka

Odcinek 91. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w czwartek, 19 listopada 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

„Splątane losy” – opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

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