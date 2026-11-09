Pierwsza miłość, odcinek 4290: Melka przekaże Piotrkowi zaskakujące wieści o ciąży. Stan jej zdrowia budzić będzie niepokój

„Pierwsza miłość” odcinek 4290. Pozytywny test ciążowy Melki zaskoczy Piotrka

Po powrocie Piotrka do domu Melka podzieli się z nim niezwykłą nowiną. Bohaterka zaprezentuje ukochanemu wykonany test ciążowy, na którym wyraźnie zarysują się dwie kreski. Taki obrót spraw wywoła u obojga wielki szok, gdyż wcześniejsze opinie specjalistów całkowicie przekreślały ich szanse na wspólne potomstwo. Mężczyzna żył dotąd w przekonaniu, że jego partnerka bezpowrotnie straciła możliwość zajścia w ciążę, jednak wynik domowego testu zaprzeczy tym lekarskim diagnozom.

Sytuacja zakochanych nie będzie jednak wyłącznie powodem do beztroskiego świętowania. Radość przyszłych rodziców bardzo szybko przyćmi temat konieczności wykonania specjalistycznych badań. Chociaż na tym etapie dokładne zagrożenia związane z odmiennym stanem Melki pozostaną nieznane, już sam wymóg przeprowadzenia pogłębionej diagnostyki sprawi, że początkową euforię zastąpi silny niepokój.

Niepokojące objawy Melki i strach o dziecko w 4290. odcinku „Pierwszej miłości”

Informacja, która jeszcze chwilę wcześniej wydawała się całkowicie nierealna, postawi Piotrka w zupełnie nowym położeniu. Pozytywny wynik testu wywróci życie pary do góry nogami, zmuszając zakochanych do odłożenia radosnego planowania przyszłości na rzecz pilnej diagnostyki. To właśnie od rezultatów nadchodzących badań będzie zależał dalszy los ciąży bohaterki.

Na całej sprawie kładzie się cieniem fakt, że stan zdrowia narzeczonej już wcześniej budził poważny niepokój mężczyzny. W 4285. odcinku „Pierwszej miłości” zarówno Piotrek, jak i Laura z troską obserwowali pogarszające się samopoczucie kobiety. Melka zmagała się wówczas z różnymi dolegliwościami, wśród których pojawiały się mdłości, bóle brzucha oraz nagłe zasłabnięcia.

Kiedy oglądać 4290. odcinek serialu „Pierwsza miłość”? Data i godzina emisji

Widzowie będą mogli obejrzeć 4290. odcinek serialu „Pierwsza miłość” na antenie telewizji Polsat w piątek, 20 listopada 2026 roku o godzinie 18:00. Stacja pokazuje kolejne odsłony produkcji regularnie od poniedziałku do piątku w tym samym paśmie czasowym, a wszystkie epizody można również śledzić w internecie za pośrednictwem platformy streamingowej Polsat Box Go.

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