Splątane losy, odcinek 82: Yasemin usłyszy dobre wieści o Pakize. Kerem przekaże jej ważną wiadomość

Yasemin otrzyma dobre wieści o Pakize w 82. odcinku „Splątanych losów”

W 81. odcinku „Splątanych losów” Yasemin opowiedziała Münevver o tym, jak Tahsin znęcał się nad Pakize i zabił jej drugiego męża, Fatiha. Babcia poznała w ten sposób kolejne dramatyczne szczegóły dotyczące rodziny. I choć Yasemin wciąż będzie martwić się o matkę, ale tym razem pojawi się powód do optymizmu. Kerem przekaże jej, że stan Pakize się poprawia. Wiadomość ta będzie dla dziewczyny niezwykle ważna, ponieważ od dłuższego czasu żyje w strachu o bezpieczeństwo najbliższych. Powrót matki do zdrowia ma dla niej ogromne znaczenie.

Remzi ponownie zaszantażuje Halila w 82. odcinku „Splątanych losów”

Halil nie będzie potrafił poradzić sobie z konsekwencjami swoich kłamstw. Münevver nie zamierza mu wybaczyć tego, że ukrywał przed nią prawdę. Ich konflikt będzie się zaostrzał, a mężczyzna znajdzie się w coraz trudniejszej sytuacji. Na jego strachu ponownie skorzysta Remzi. Mężczyzna zacznie go szantażować i zażąda pieniędzy. Halil będzie musiał zmierzyć się z kolejnymi naciskami, a jego problemy wcale się nie skończą. W 81. odcinku Münevver zarzuciła mu już ukrywanie prawdy o jej rodzinie. Teraz dawny sekret będzie nadal źródłem poważnych kłopotów.

Ayfer będzie chciała pogodzić Yasemin i Buraka w 82. odcinku „Splątanych losów”

Ayfer podejmie próbę pogodzenia Buraka i Yasemin. Nie będzie jednak kierować się wyłącznie troską o szczęście syna. Kobieta dostrzeże w ich związku szansę na własne korzyści i właśnie dlatego zacznie dążyć do ich pojednania. Tymczasem relacja Buraka i Yasemin pozostaje skomplikowana. W 81. odcinku Burak próbował odzyskać ukochaną, ale dziewczyna ma za sobą wiele trudnych doświadczeń i niełatwo będzie odbudować między nimi zaufanie. Czy Ayfer uda się doprowadzić do ich pogodzenia?

„Splątane losy” – data i godzina emisji 82 odcinka

Odcinek 82. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w czwartek, 5 listopada 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

„Splątane losy” – opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

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