Splątane losy, odcinek 82: Yasemin usłyszy dobre wieści o Pakize. Kerem przekaże jej ważną wiadomość

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-11-05 14:58

W odcinku 82. serialu „Splątane losy” Yasemin usłyszy od Kerema dobre wiadomości o stanie zdrowia Pakize. Stan matki dziewczyny zacznie się poprawiać, co przyniesie jej nadzieję na lepsze jutro. Tymczasem Halil nadal będzie zmagał się z konsekwencjami swoich kłamstw, a Remzi wykorzysta jego strach, by ponownie zażądać pieniędzy. W galerii zobaczycie zdjęcia z 82. odcinka serialu.

Yasemin otrzyma dobre wieści o Pakize w 82. odcinku „Splątanych losów”

W 81. odcinku „Splątanych losów” Yasemin opowiedziała Münevver o tym, jak Tahsin znęcał się nad Pakize i zabił jej drugiego męża, Fatiha. Babcia poznała w ten sposób kolejne dramatyczne szczegóły dotyczące rodziny. I choć Yasemin wciąż będzie martwić się o matkę, ale tym razem pojawi się powód do optymizmu. Kerem przekaże jej, że stan Pakize się poprawia. Wiadomość ta będzie dla dziewczyny niezwykle ważna, ponieważ od dłuższego czasu żyje w strachu o bezpieczeństwo najbliższych. Powrót matki do zdrowia ma dla niej ogromne znaczenie.

Remzi ponownie zaszantażuje Halila w 82. odcinku „Splątanych losów”

Halil nie będzie potrafił poradzić sobie z konsekwencjami swoich kłamstw. Münevver nie zamierza mu wybaczyć tego, że ukrywał przed nią prawdę. Ich konflikt będzie się zaostrzał, a mężczyzna znajdzie się w coraz trudniejszej sytuacji. Na jego strachu ponownie skorzysta Remzi. Mężczyzna zacznie go szantażować i zażąda pieniędzy. Halil będzie musiał zmierzyć się z kolejnymi naciskami, a jego problemy wcale się nie skończą. W 81. odcinku Münevver zarzuciła mu już ukrywanie prawdy o jej rodzinie. Teraz dawny sekret będzie nadal źródłem poważnych kłopotów.

Ayfer będzie chciała pogodzić Yasemin i Buraka w 82. odcinku „Splątanych losów”

Ayfer podejmie próbę pogodzenia Buraka i Yasemin. Nie będzie jednak kierować się wyłącznie troską o szczęście syna. Kobieta dostrzeże w ich związku szansę na własne korzyści i właśnie dlatego zacznie dążyć do ich pojednania. Tymczasem relacja Buraka i Yasemin pozostaje skomplikowana. W 81. odcinku Burak próbował odzyskać ukochaną, ale dziewczyna ma za sobą wiele trudnych doświadczeń i niełatwo będzie odbudować między nimi zaufanie. Czy Ayfer uda się doprowadzić do ich pogodzenia?

„Splątane losy” – data i godzina emisji 82 odcinka

Odcinek 82. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w czwartek, 5 listopada 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

„Splątane losy” – opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

  • Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci
  • Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan
  • Emir Gülsever jako Burak
  • Şerif Bozkurt jako Halil
  • Yeşim Ceylan jako Ayfer
  • Doğaç Gözüdeli jako Kerem
  • Zelal Barlas jako Meltem
  • İrem Korkmaz jako Ezgi
  • Nesrin Yıldırım jako Suzan
  • Elifnaz Sabuncu jako Pınar
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Czy twoim zdaniem "Splątane losy" to najlepsza turecka telenowela?
Kerem w białym fartuchu lekarskim i niebieskim uniformie ma skupiony wzrok. O serialu Splątane losy przeczytasz na Eska.
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