Barwy szczęścia, odcinek 3441. Uratowana Lucyna zrobi Emilowi drogi prezent i będzie mieć jedną prośbę

„Barwy szczęścia” odcinek 3441. Lucyna wręczy Emilowi wymarzoną gitarę

Ocalona Lucyna w 3441. odcinku serialu „Barwy szczęścia” kolejny raz wywoła ogromne poruszenie wśród Pyrków. Kobieta nie zakończy swoich działań na samym odsprzedaniu udziałów w domu po cenie zakupu oraz zagwarantowaniu Hubertowi i Asi dogodnych warunków spłaty. Seniorka doskonale będzie pamiętać, że wcześniej mocno naraziła się innemu członkowi tej rodziny, który otwarcie okazał jej swoje niezadowolenie. Teraz kobieta podejmie próbę naprawienia wyrządzonych szkód.

W 3441. odcinku „Barw szczęścia” kurier dostarczy paczkę zaadresowaną do Emila, którą odbierze Hubert. Mężczyzna przeżyje niemałe zaskoczenie, ponieważ w środku znajdzie dokładnie taką gitarę, o jakiej od dawna marzył młody chłopak. Prawdziwy szok będzie czekał jednak samego Sokalskiego, który odkryje, że nadawcą tego kosztownego prezentu jest Lucyna.

- „Wow” – powie na jej widok Hubert.

- „Lucyna?!” – zdziwi się Emil.

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Szczera prośba Zwierzchowskiej do Sokalskiego w 3441. odcinku „Barw szczęścia”

Wiadomość o nadawcy podarunku sprawi, że w 3441. odcinku „Barw szczęścia” Emil natychmiast zabierze instrument i pojedzie odwiedzić Lucynę w szpitalu. Na miejscu Zwierzchowska utnie jednak wszelkie podziękowania i kategorycznie odmówi przyjęcia drogiej gitary z powrotem. Kobieta jasno zakomunikuje, że zależy jej wyłącznie na jednej rzeczy.

- „Ja chciałabym dalej przyjaźnić się z tobą Emil” – przyzna mu Lucyna.

Ta deklaracja wywoła szeroki uśmiech na twarzy Sokalskiego w 3441. odcinku „Barw szczęścia”. Chłopak z radością przyjmie fakt, że seniorka zrozumiała swoje dotychczasowe błędy i postanowiła zmienić zachowanie. Samemu Emilowi również będzie zależało na odbudowaniu tej relacji, gdyż już wcześniej traktował kobietę jak własną babcię.

„Barwy szczęścia” odcinek 3441. Matka Wilka pojedna się z rodziną Pyrków

Wszystko wskazuje na to, że w 3441. odcinku „Barw szczęścia” działania Zwierzchowskiej przyniosą oczekiwany skutek i kobieta ostatecznie pogodzi się z całą rodziną Pyrków, naprawiając dawne krzywdy. Najważniejszym efektem będzie dla niej odzyskanie przybranego wnuka, którego pokochała jak własnego. Z prawdziwym dzieckiem Macieja, granego przez Adama Szczyszczaja, ani seniorka, ani sam ojciec nie będą mieć bowiem żadnego kontaktu z winy jego zachowania.

Otwarte pozostaje pytanie, jak na wydarzenia w 3441. odcinku „Barw szczęścia” zareaguje sam Wilk. Mężczyzna już po transakcji sprzedaży domu Pyrkom straci panowanie nad sobą i zaatakuje Huberta pięściami. Trudno przewidzieć, do jakich kroków posunie się tym razem, gdy dotrze do niego informacja o hojnym geście matki wobec Emila.

Kiedy oglądać 3441. odcinek serialu „Barwy szczęścia” w telewizji?

Telewizyjna premiera 3441. odcinka serialu „Barwy szczęścia” zaplanowana została na poniedziałek 16 listopada 2026 roku o godzinie 20.05 na antenie stacji TVP2.