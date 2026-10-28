Splątane losy, odcinek 80: Münevver pozna prawdę o Tahsinie. Yasemin będzie musiała szukać u niej schronienia [ZDJĘCIA]

Tahsin wyjdzie z więzienia i zacznie szukać Yasemin w 80. odcinku „Splątanych losów”

Yasemin będzie musiała zmierzyć się z zagrożeniem, przed którym od dawna próbuje chronić swoją rodzinę. W 80. odcinku „Splątanych losów” wyzna Münevver, że Tahsin wyszedł z więzienia. Mężczyzna szuka teraz Yasemin, Pakize i Mine, a jego celem jest zemsta. Dziewczyna będzie obawiać się o bezpieczeństwo swoich bliskich, dlatego do tej pory unikała powrotu do rezydencji. W 74. odcinku „Splątanych losów” Yasemin opowiedziała Keremowi i Sengul o Tahsinie, zabójstwie Fatiha oraz ucieczce rodziny. Wyjaśniła wówczas, że ukrywa Pakize i Mine, ponieważ boi się, że Tahsin je odnajdzie i skrzywdzi. Teraz okaże się, że zagrożenie znów jest realne, a Yasemin nie może mieć pewności, że jej bliscy są bezpieczni.

Münevver zagrozi Yasemin odebraniem Mine w 80. odcinku „Splątanych losów”

Zanim Yasemin opowie babci o Tahsinie, będzie musiała zareagować na jej żądanie. Münevver postanowi bowiem wykorzystać Mine, by skłonić wnuczkę do powrotu do rezydencji. Poprosi Buraka, aby przekazał Yasemin, że jeśli nie przyjedzie, dziewczynka może trafić do domu dziecka. W 79. odcinku „Splątanych losów” Münevver zdecydowała się na ten szantaż, licząc, że strach o młodszą siostrę zmusi Yasemin do ustąpienia. Burak przekaże jej groźbę, a Yasemin nie będzie mogła jej zignorować. W końcu postanowi pojechać do babci. Zamiast jednak ograniczyć się do rozmowy o Mine, wyjawi Münevver, co naprawdę dzieje się w jej życiu i dlaczego nie może czuć się bezpiecznie.

Yasemin zostanie z Mine na noc w 80. odcinku „Splątanych losów”

Po rozmowie z Münevver Yasemin zostanie z Mine na noc. Decyzja ta będzie szczególnie ważna w obliczu zagrożenia ze strony Tahsina. Dziewczyna będzie chciała mieć siostrę przy sobie, zwłaszcza że nie wie, kiedy mężczyzna może do nich dotrzeć. W 71. odcinku „Splątanych losów” Yasemin przyznała się Burakowi, że Mine jest jej siostrą, a Münevver ich babcią. Nie chciała jednak ujawniać wszystkich szczegółów rodzinnej historii. Teraz zdecyduje się powiedzieć babci o powrocie Tahsina i jego zamiarach. Münevver pozna więc powód, dla którego Yasemin tak długo trzymała się z dala od rezydencji.

Pinar zwierzy się babci w 80. odcinku „Splątanych losów”

W tym samym odcinku Pinar postanowi zwierzyć się babci. Münevver spróbuje wykorzystać tę okazję, by uspokoić napiętą sytuację w rodzinie. Zaprosi Halila i Ayfer na wspólne spotkanie, licząc, że rozmowa pomoże załagodzić konflikt. W 78. odcinku „Splątanych losów” Halil chciał oddać Münevver niewykorzystane pieniądze, ale ta kazała mu je zatrzymać na przyszłość. Jej decyzja tylko zaostrzyła konflikt między Halilem i Ayfer. Teraz Münevver podejmie kolejną próbę poprawienia relacji w rodzinie, choć sytuacja Yasemin i zagrożenie ze strony Tahsina pozostaną poważnym problemem.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 80. odcinka

Odcinek 80. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany we wtorek, 3 listopada 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

„Splątane losy” – opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

Sonda Najlepszy turecki serial to... Elif Promyk nadziei Zapukaj do moich drzwi Miłość i przebaczenie Zranione ptaki Zakazany owoc Inny!

7