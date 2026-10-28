„Na dobre i na złe”, odcinek 1003. Zuza porzuci chorą Ninę w przychodni, a Blanka minie córkę w szpitalu

„Na dobre i na złe”, odcinek 1003. Porwana Nina w ciężkim stanie trafi do szpitala w Leśnej Górze

Końcówka 1003. odcinka „Na dobre i na złe” dostarczy widzom ogromnych emocji. Uprowadzona Nina zostanie przywieziona do Leśnej Góry w krytycznym stanie. Dziewczynka będzie zmagać się z zapaleniem ucha, silnym odwodnieniem oraz wysoką gorączką, jednak Blanka w ogóle nie dostrzeże swojej córki na szpitalnym korytarzu. Wielotygodniowe i bezskuteczne poszukiwania dziecka doprowadzą Milewską do tak złej kondycji psychicznej, że lekarka całkowicie zignoruje małą pacjentkę transportowaną przez załogę pogotowia ratunkowego.

W rezultacie Blanka wejdzie do szpitalnej windy dokładnie w tej samej chwili, gdy ratownicy będą przewozić chorą Ninę na oddział ratunkowy.

Porywaczka Zuza porzuci córkę Blanki i Mario w 1003. odcinku „Na dobre i na złe”

Sytuacja w 1003. odcinku „Na dobre i na złe” zmusi nieobliczalną Zuzę do zostawienia uprowadzonej Niny w gabinecie lekarskim na terenie przychodni pediatrycznej. Personel medyczny nie domyśli się, że zrozpaczona kobieta w zaawansowanej ciąży to w rzeczywistości poszukiwana w całym kraju porywaczka. Aby zmylić otoczenie, Zuza założy czapkę, okulary i sztuczny brzuch ciążowy, po czym zacznie błagać w ośrodku o ratunek dla małej Zosi. Porywaczka celowo zmieni imię dziecka, mając pełną świadomość, że Blanka nagłośniła sprawę zaginięcia córki w mediach.

Po zbadaniu rzekomej Zosi w 1003. odcinku „Na dobre i na złe” pediatra przekaże Zuzie dramatyczne informacje, oceniając stan zdrowia dziewczynki jako bezpośrednio zagrażający życiu.

„Wygląda mi to na ostre zapalenie ucha środkowego… Ale ta gorączka i odwodnienie są w tej chwili poważniejszym problemem... Zosia powinna jak najszybciej trafić do szpitala! Jeśli nie zbijemy gorączki, Zosia może dostać drgawek, może dojść do uszkodzenia mózgu… Nie chcę pani straszyć, ale sprawa jest poważna…” – powie lekarz.

Wzmianka o konieczności hospitalizacji wywoła u Zuzy panikę, dlatego kobieta okłamie personel, że wychodzi do toalety, i po prostu ucieknie z placówki. Lekarza oraz pielęgniarek nie zdziwi nawet fakt, że matka nie posiada książeczki zdrowia dziecka ani nie pamięta numeru PESEL małej Zosi. Porywaczka urządzi atak histerii, tłumacząc go lękiem o życie córki oraz własną ciążę, czym wywoła jedynie współczucie u pracowników przychodni.

W ostatnich scenach 1003. odcinka „Na dobre i na złe” ukryta przed budynkiem przychodni Zuza będzie przyglądać się z daleka, jak zespół ratowników zabiera Ninę do szpitala w Leśnej Górze.

Kiedy oglądać 1003. odcinek „Na dobre i na złe” w TVP2?

Telewizyjna premiera 1003. odcinka serialu „Na dobre i na złe” odbędzie się w środę, 28 października 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.

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