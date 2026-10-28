„Na dobre i na złe”, odcinek 1003. Maria odkryje mroczny sekret gwałciciela Dobrego i jego żony

Śledztwo Marii w Krakowie w 1003. odcinku „Na dobre i na złe” ujawni kolejne ofiary Dobrego

Chociaż w 1003. odcinku „Na dobre i na złe” Jakub Dobry nadal pozostanie bezkarny po gwałcie na Marii Malewicz, lekarka z Leśnej Góry zgromadzi materiały mogące pogrążyć jej dawnego kochanka i oprawcę. W tym celu uda się do Krakowa, aby odnaleźć świadków gotowych zeznawać przeciwko mężczyźnie. Na miejscu znajoma pielęgniarka Teresa, grana przez Alinę Kamińską, wyjawi jej, że ten ceniony kardiochirurg i profesor miał w szpitalu opinię kobieciarza.

„Było parę dziewczyn, które dosyć szybko zniknęły z oddziału, ale czy to przez naszego profesora, tego nie wiem na pewno…” – powie pielęgniarka Teresa.

Żona Jakuba przekupiła jego kochanki w 1003. odcinku „Na dobre i na złe”

Informacje o przeszłości Jakuba, zdobyte w 1003. odcinku „Na dobre i na złe”, skłonią Marię do nawiązania kontaktu z jego dawnymi kochankami. Lekarka napotka jednak opór i szybko pojmie, że inne ofiary gwałciciela zostały po prostu przekupione, w tym między innymi Gosia (Dorota Puziuk). Prywatne dochodzenie Malewicz zirytuje żonę Dobrego, która niespodziewanie przerwie jej kolejne spotkanie. Kobieta przyzna, że osobiście opłaca milczenie poszkodowanych, a informacja o krzywdzie Marii w ogóle jej nie zdziwi.

„Myślisz, że kto siedzie w radzie nadzorczej szpitali, gdzie trafiają te dziewczyny?” – zapyta Dorota.

„Ty mu pomagasz?... Przecież on cię zdradza!” – odpowie Maria.

„Nie rób ze mnie ofiary! Co, wydaje ci się, że wszystko na mój temat wiesz? »Biedna, uciśniona, zdradzana przez męża«...A może mąż ją bije? Skarbie to się nazywa »podwykonawstwo«. A ja nie mam ochoty na głaskanie jego ego. Ale widzę, że wy... Zawsze wybiera was takie same. Biedne, naiwne, z problemami i niezbyt inteligentne!” – stwierdzi żona Jakuba.

„Skoro jesteś taka »silna« i »sprawcza«, to dlaczego cały czas po nim sprzątasz?” – dociekać będzie lekarka.

„Bo to też moje nazwisko...” – wyjaśni Dorota.

W 1003. odcinku „Na dobre i na złe” Dorota przyzna się do tuszowania zbrodni Dobrego

Chwilę później w 1003. odcinku „Na dobre i na złe” wstrząśnięta Maria dowie się od rozmówczyni, że skrzywdzonych kobiet było znacznie więcej, a sami małżonkowie mają na sumieniu wiele grzechów. Pozbawiona skrupułów Dorota zamierza za wszelką cenę chronić męża psychopatę, całkowicie ignorując przy tym dramat i cierpienie jego licznych ofiar.

„Dobra, czyli zdrada ci nie przeszkadza. Tylko tutaj chodzi o gwałt… Teraz już wiesz, jaki z niego człowiek i dalej go bronisz?!” – zapyta wzburzona Maria.

„»Teraz«?” – rzuci krótko Dorota.

„Czyli ja nie byłam pierwsza? Gosia też nie...” – zrozumie Malewicz.

„Tak jak powiedziałam, jesteście takie same... Tylko ty za bardzo się ciskasz!” – rzuci na odchodne żona profesora.

Sprawa będzie miała jednak swój dalszy ciąg, ponieważ w 1003. odcinku „Na dobre i na złe” Maria nie wyjedzie z Krakowa i przygotuje się na kolejną konfrontację z Dorotą Dobrą. Już kolejnego dnia lekarka wejdzie w posiadanie kopii skarg złożonych w kadrach przez ofiary Jakuba, które kobiety ostatecznie wycofały po interwencji jego żony, co posłuży Malewicz do szantażu.

Data emisji 1003. odcinka „Na dobre i na złe” w TVP2

Widzowie zobaczą 1003. odcinek serialu „Na dobre i na złe” w środę 28 października 2026 roku o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.

Na dobre i na złe. Beger sprowadzi gwałciciela Dobrego do Leśnej Góry