Śląsk Wrocław ulega Tofas Bursa w Pucharze Europy. Kto błyszczał na parkiecie?

Porażka Śląska Wrocław w Pucharze Europy

Koszykarze Śląska Wrocław musieli uznać wyższość rywali w piątej kolejce grupy C Pucharu Europy. Spotkanie z Tofasem Bursa zakończyło się wynikiem 74:90. Pierwsza kwarta należała jeszcze do gospodarzy, którzy wygrali 24:22. Niestety, w drugiej części gry goście zdominowali parkiet, rzucając aż trzydzieści trzy punkty przy zaledwie czternastu punktach wrocławian.

Po przerwie wrocławska drużyna próbowała odrobić straty, zwyciężając w trzeciej kwarcie 22:15. Ostatnia część meczu ponownie należała jednak do zespołu z Bursy. Goście wygrali czwartą odsłonę 20:14, ostatecznie pieczętując pewny triumf w całym spotkaniu. Śląsk Wrocław pozostaje tym samym z jedną wygraną na koncie w obecnych rozgrywkach.

Kto zdobył najwięcej punktów w meczu?

W zespole gospodarzy najskuteczniejszy okazał się Devin Robinson, który zapisał na swoim koncie czternaście punktów. Solidne zawody rozegrali również Anthony Hickey oraz Tymoteusz Sternicki, dokładając po jedenaście oczek dla wrocławskiej ekipy. Wśród zawodników Śląska punktowali ponadto John Egbunu z dziewięcioma oraz Paul Scruggs z ośmioma oczkami. Dalsze pozycje w dorobku punktowym zajęli między innymi Anthony Wrzeszcz, Isaiah Moore i Malik Parsons.

Liderem ofensywy Tofasu Bursa był niezawodny Tre’shaw Thurman, autor dziewiętnastu punktów. Znaczące wsparcie zapewnił mu Bryce Jones z siedemnastoma oczkami na koncie. W drużynie gości dwucyfrowe wyniki uzyskali również Zach Nutall oraz Sadik Kabaca. Obaj zawodnicy z Turcji zakończyli zawody z dorobkiem trzynastu punktów, przyczyniając się do wyjazdowego zwycięstwa.