Puchar Europy FIBA. Zastal Zielona Góra odnosi ważne zwycięstwo po nerwowej końcówce

Dominacja i nerwowa końcówka gospodarzy

Koszykarze Zastalu Zielona Góra kontrolowali przebieg spotkania niemal od pierwszych minut. Wicemistrzowie Polski wypracowali sobie w pewnym momencie bezpieczną przewagę, która wynosiła aż 21 punktów. Ostatecznie pokonali rywali wynikiem 80:77 po niezwykle wyrównanej walce w ostatnich fragmentach gry. Belgowie w czwartej kwarcie zanotowali bowiem świetną serię rzutów z dystansu. Pozwoliło to gościom zmniejszyć ostateczne straty zaledwie do trzech oczek.

Najlepszym strzelcem okazał się Beau Beech, który zapisał na swoim koncie 21 punktów. Gospodarze wykazali się bardzo dobrą skutecznością, notując 53 procent celnych rzutów za dwa punkty. Trafili również 10 z 25 prób zza łuku, z czego połowę stanowiły udane rzuty samego Beecha. Zielonogórzanie zanotowali 25 decydujących podań, czyli o cztery więcej od przeciwników. Zespół wicemistrza Polski dołożył do tego 11 przechwytów, powiększając swój dorobek w klasyfikacji generalnej.

Z kim Zastal zagra kolejny mecz?

W piątej serii spotkań polską drużynę czeka następne ważne wyzwanie na własnym parkiecie. Koszykarze z Zielonej Góry zmierzą się w swojej hali z rumuńskim zespołem Dinamo Bukareszt. Zwycięstwo w tym pojedynku ma ogromne znaczenie dla końcowego układu tabeli. Obecnym liderem grupy B jest hiszpańska ekipa FIATC Girona z Andrzejem Plutą w składzie. Liderzy przegrali jednak niedawno na Węgrzech z drużyną Szolnoki Olajbanyasz stosunkiem 79:81.

Format tegorocznej rywalizacji składa się z kilku złożonych etapów. W pierwszej fazie turnieju drużyny zostały podzielone na osiem sześciozespołowych grup. Do następnej rundy awansują wyłącznie dwie najlepsze ekipy z każdego takiego zestawienia. Kolejny etap również zostanie rozegrany w formule grupowej z udziałem mniejszej liczby uczestników. Zespoły utworzą wówczas cztery równe grupy po cztery zakwalifikowane wcześniej formacje.