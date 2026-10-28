Trzecia porażka Lotto AZS UMCS Lublin w Eurolidze. Wicemistrzynie Francji zdominowały parkiet

Wyrównany początek i dominacja rywalek

Pierwsza kwarta spotkania zapowiadała wyrównaną rywalizację. Koszykarki Lotto AZS UMCS Lublin objęły prowadzenie 9:7 po rzucie Catherine Reese, a chwilę później wygrywały 12:9 dzięki trafieniu Agaty Stępień.

Wicemistrzynie Francji szybko jednak odpowiedziały celnymi rzutami z dystansu, wychodząc na prowadzenie 15:12. W drugiej kwarcie przyjezdne zdominowały grę na parkiecie, powiększając przewagę do dwudziestu punktów przed przerwą. Wynik pierwszej połowy na 55:35 ustaliła rzutem niemal z połowy boiska Alix Duchet.

Kto wygrał walkę pod tablicami?

W drugiej połowie podopieczne trenera Marka Lebiedzińskiego starały się odrabiać straty. Zespół z Francji kontrolował jednak przebieg meczu, przyspieszając tempo gry w kluczowych momentach i utrzymując bezpieczną przewagę nad mistrzyniami Polski.

Francuzki zdecydowanie przeważały pod tablicami, notując 46 zbiórek przy zaledwie 25 po stronie gospodzyń. Rywalki z Bourges trafiły dziesięć rzutów za trzy punkty, podczas gdy lublinianki zanotowały tylko cztery takie trafienia. W najbliższy wtorek mistrzynie Polski zagrają u siebie z tureckim Elmak Konut.