Splątane losy, odcinek 57: Pinar nie utrzyma tego w sekrecie. Powie matce o Buraku i Yasemin [ZDJĘCIA]

Pinar powie Ayfer o Buraku i Yasemin w 57. odcinku „Splątanych losów”

Ayfer od pewnego czasu nie jest przekonana do związku Buraka z Yasemin. Już w 49. odcinku „Splątanych losów” mówiła Pinar, że nie podoba jej się ta relacja. Obawiała się również, że związek może wpłynąć na sytuację jej rodziny, która przez lata była zależna od Munevver.

Teraz Pinar porozmawia z matką o Buraku i Yasemin. Dziewczyna przyzna się Ayfer, że widziała ich trzymających się za ręce. Tym samym kobieta dowie się o kolejnym szczególe dotyczącym relacji syna z Yasemin. Jej słowa mogą sprawić, że Ayfer jeszcze uważniej zacznie przyglądać się relacji Buraka i Yasemin.

Halil wyzna żonie prawdę w 57. odcinku „Splątanych losów”

Halil zdecyduje się na poważną rozmowę z Ayfer. Mężczyzna wyzna żonie, że Remzi go szantażuje i żąda od niego pieniędzy. W ten sposób Ayfer dowie się, że jej mąż znalazł się pod presją człowieka, który zna jego tajemnice.

Nie będzie to łatwy moment dla małżeństwa, szczególnie że Ayfer już wcześniej zaczęła podejrzewać, że Halil nie mówi jej wszystkiego. W 46. odcinku „Splątanych losów” odkryła bowiem, że Halil przekazał Remziemu pieniądze. Później mężczyzna zaczął naciskać na Halila i żądać kolejnych pieniędzy.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 57. odcinka

Odcinek 57. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w czwartek, 1 października 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

„Splątane losy” – opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

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