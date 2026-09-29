"Barwy szczęścia". Asia pogrąży Lucynę przed Pyrkami! Prawda o matce Wilka wyjdzie na jaw

Barwy szczęścia, odcinek 3410. Hubert domaga się prawdy od Lucyny

W 3410. odcinku „Barw szczęścia” tajemnice Lucyny zostaną w końcu odkryte. Wszystko za sprawą Huberta, który zdobędzie dowody na kłamstwa Zwierzchowskiej. Zda sobie sprawę, że kobieta oszukiwała ich nie tylko w kwestii rzekomych dzieci, ale ukrywała też prawdę o swoim pokaźnym majątku i luksusowej posiadłości. Mimo że wykupiła udziały w domu Pyrków, w rzeczywistości nadal mieszka w okazałej wilii pod miastem. Po przyłapaniu jej pod tamtejszym adresem, wykonaniu zdjęć i zasięgnięciu opinii sąsiadów, Hubert utwierdzi się w przekonaniu, że ma do czynienia z wyrachowaną, bezczelną oszustką.

Sytuacja w 3410. odcinku „Barw szczęścia” stanie się wyjątkowo napięta. Przyparta do muru Lucyna będzie musiała skonfrontować się z oskarżeniami Huberta, a na dodatek do akcji wkroczy Agata, żądając jasnych deklaracji i odpowiedzi na mnożące się wątpliwości.

- Chcę wiedzieć, kim pani jest! - krzyknie Hubert.

- To jest nie do wytrzymania! Znowu jakieś podejrzenia?!

- Ja się dopiero rozkręcam! Wiem, że ma pani wielki, piękny dom! Widziałem, jak pani do niego wchodzi!

- Co tu się dzieje? - zdziwi się zaniepokojona całą awanturą Agata.

- Też chciałabym wiedzieć! Hubert znowu coś podejrzewa! Przesłuchuje!

- Proszę bardzo, ten wielki dom to jest willa pani Lucynki!

- Nieprawda! Ja tam sprzątam! Dorabiam tak sobie do emerytury!

- Pani już skończy opowiadać te dyrdymały! Byłem, pytałem sąsiadów, wiem, że pani tam mieszka! Czemu pani nas okłamuje?!

- Ja nie mam zamiaru się z niczego tłumaczyć!

- Nie! Najpierw pani wytłumaczy, po co te kłamstwa i wykupywanie części naszego domu!

- Wypuść mnie! Ja mam prawo stąd wyjść! - odpowie nerwowo Lucyna, zamierzając uciec.

- Nie, ja chcę wiedzieć, kim pani jest! - skwituje Hubert.

Asia wkracza do akcji w 3410. odcinku „Barw szczęścia”. Matka Wilka zdemaskowana

Do zaostrzonego konfliktu dołączy w 3410. odcinku „Barw szczęścia” Asia. Ona już zdoła połączyć fakty po rozmowie z Natalią, która wcześniej minęła na ulicy Zacisznej znajomą twarz. Natalia zobaczyła swoją niedoszłą teściową i matkę Wilka zarazem, ale starsza pani udała nieznajomą i szybko czmychnęła.

- Hubert, to jest matka Wilka! - krzyknie Asia, przerywając nieczystą grę seniorki przed całą rodziną Pyrków.

W 3410. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Lucynie uda się uciec od Pyrków. Hubert jednak uświadomi reszcie domowników brutalną prawdę. Fakt, że oszustka opuściła mury budynku nie kończy ich kłopotów, gdyż prawnie Zwierzchowska pozostaje współwłaścicielką ich nieruchomości.

Emisja 3410. odcinka „Barw szczęścia” w TVP2. Kiedy oglądać?

Na 3410. odcinek „Barw szczęścia” stacja TVP2 zaprasza w czwartek, 1 października 2026 r., punktualnie o godz. 20.05.

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