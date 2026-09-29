Zanim schowasz letnie ubrania, zrób jedną rzecz. Podziękujesz sobie za kilka miesięcy

Zmiana sezonu to dobry moment na uporządkowanie garderoby i przygotowanie jej do kolejnych miesięcy.

Przed schowaniem letnich rzeczy warto poświęcić chwilę na ich dokładne sprawdzenie.

Odpowiednie przygotowanie ubrań do przechowywania może pomóc uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek po ich ponownym wyjęciu.

Warto również dobrze przemyśleć, które rzeczy naprawdę powinny wrócić do szafy w kolejnym sezonie.

Przed schowaniem letniej garderoby dokładnie obejrzyj wszystkie ubrania. Sprawdź kieszenie, szwy, zamki i miejsca, w których mogły pojawić się plamy. Nawet niewielkie zabrudzenie, którego teraz prawie nie widać, po kilku miesiącach przechowywania może stać się znacznie trudniejsze do usunięcia.

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Eryk Moczko - dźwięk lata | Radio ESKA

Nie bez znaczenia jest również zapach. Ubranie, które było noszone i przez kilka godzin pozostawało w szafie bez prania, niekoniecznie będzie dobrym kandydatem do wielomiesięcznego przechowywania.

Wypierz ubrania przed schowaniem

Najprostszą zasadą jest więc: przed schowaniem letnich ubrań wypierz je i dokładnie wysusz. Dotyczy to również rzeczy, które na pierwszy rzut oka wydają się czyste. Po praniu ubrania powinny być całkowicie suche, zanim trafią do pudełka, worka czy szafy. Warto przy okazji zrobić małą selekcję. Jeśli koszulka jest poplamiona, ma rozciągnięty dekolt albo od dawna jej nie nosisz, nie ma sensu zajmować nią miejsca przez kolejne miesiące. Rzeczy przeznaczone do przechowywania najlepiej złożyć luźno i umieścić w suchym miejscu, z dala od wilgoci.

Kiedy nadejdzie wiosna, różnica będzie naprawdę zauważalna. Zamiast wyciągać z pudeł ubrania wymagające natychmiastowego prania czy odświeżania, będziesz mogła po prostu wyjąć je i ponownie włączyć do garderoby.