Dziedzictwo, odcinek 1043: Wielki przełom w życiu Poyraza. Zeznania Semiha oczyszczą jego dobre imię i pogrążą Cansel [ZDJĘCIA]

Poyraz odzyska dobre imię w 1043. odcinku „Dziedzictwa”

W 1043. odcinku „Dziedzictwa” zeznania Semiha przyniosą prawdziwy przełom. Aresztowany mężczyzna zdecyduje się powiedzieć prawdę, dzięki czemu nazwisko Poyraza zostanie wykreślone z rejestru skazanych. Oznacza to, że przestanie on być formalnie obciążony sprawą, za którą niesłusznie trafił do więzienia.

Sytuacja zaczęła się wyjaśniać już wcześniej. W 1040. odcinku „Dziedzictwa” Semih przyznał, że to on doprowadził do uwięzienia Poyraza. Mężczyzna odpowiadał również za atak na Sahina i jego porwanie. W 1042. odcinku został natomiast aresztowany podczas spotkania, na które Poyraz i Nana pojechali razem z komisarzem Rustemem. Teraz jego zeznania pozwolą ostatecznie oczyścić Poyraza z zarzutów.

Zeznania Semiha zmienią sytuację Cansel w 1043. odcinku „Dziedzictwa”

W 1042. odcinku „Dziedzictwa” Cansel obawiała się, że brat wyjawi prawdę. Kiedy Poyraz przywiózł ją na komisariat, by skonfrontowała się z Semihem, mężczyzna chronił siostrę i utrzymywał, że Cansel nic nie wiedziała, choć to nieprawda. Teraz sytuacja zacznie się zmieniać. Zeznania Semiha doprowadzą do oczyszczenia Poyraza, a jednocześnie postawią Cansel w znacznie trudniejszym położeniu. Kobieta nie będzie już mogła spokojnie liczyć na to, że brat zachowa wszystkie informacje dla siebie.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1043

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1043. zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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