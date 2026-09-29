Aresztowanie w gminie Karczmiska. 52-latek groził partnerce bronią myśliwską

Interwencja policji w gminie Karczmiska

W czwartek 24 września 2026 roku dyżurny opolskiej jednostki otrzymał zgłoszenie dotyczące awanturującego się mężczyzny w gminie Karczmiska. Z informacji przekazanych przez osobę zgłaszającą wynikało, że jeden z lokatorów wynajmowanego domu grozi swojej partnerce śmiercią. Na miejsce niezwłocznie skierowano funkcjonariuszy, którzy potwierdzili przebieg zdarzenia. Mundurowi ustalili, że 52-latek wszedł do domu kobiety, w którym przebywał również jej pełnoletni syn, trzymając w ręku strzelbę myśliwską. W trakcie szarpaniny z synem konkubiny mężczyzna oddał strzał, ale na szczęście nikt nie został ranny.

Zarzuty za znęcanie się i nielegalne posiadanie broni

Po interwencji policjantów agresywny 52-latek został zatrzymany i przewieziony do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Na podstawie zeznań pokrzywdzonej kobiety oraz świadków, a także zgromadzonego materiału dowodowego, śledczy przedstawili mężczyźnie trzy zarzuty. Dotyczą one znęcania się fizycznego i psychicznego nad partnerką oraz posiadania bez wymaganego zezwolenia dwóch sztuk broni palnej w postaci dubeltówki i karabinka pneumatycznego wraz z amunicją. Dodatkowo mężczyzna usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych przy użyciu broni oraz narażenia domowników na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Tymczasowy areszt dla 52-letniego napastnika

W poniedziałek 28 września 2026 roku Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim przychylił się do wniosku policji oraz prokuratora o odizolowanie sprawcy. Wobec 52-letniego mieszkańca gminy Karczmiska zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Policjanci zabezpieczyli nielegalną broń i amunicję, które stały się częścią materiału dowodowego w sprawie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za sumę popełnionych czynów 52-latkowi grozi teraz kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl