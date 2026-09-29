Hotel Paradise 13. Królik przekreśli relację z Wiktorią? Padnie propozycja dla Nadii

Hotel Paradise 13. Królik ma dość relacji z Wiktorią

Królik i Wiktoria od pewnego czasu mają problemy z porozumieniem się. Kolejne różnice między nimi sprawiają, że ich relacja staje się coraz trudniejsza. W nadchodzącym odcinku Królik porozmawia o tym z Nadią i nie będzie ukrywał, że jego podejście do Wiktorii mocno się zmieniło. Uczestnik wspomni, że początkowo był nią zafascynowany. Po ostatnich wydarzeniach zaczyna jednak patrzeć na ich relację zupełnie inaczej. Po rozmowie z Wiktorią dojdzie do wniosku, że dalsze jej budowanie nie ma sensu.

„No ale po naszej dzisiejszej rozmowie z tym wszystkim stwierdzam, że to nie ma sensu” - przyzna Królik.

Nadia nie będzie szczególnie zaskoczona jego słowami. Jej zdaniem pozostawanie w tej relacji nie wychodzi Królikowi na dobre.

„Rabbit, naprawdę, ty robisz sobie też krzywdę, że jesteś po prostu w parze z Wiktorią, bo to, co ona gada, mnie przerasta” - skomentuje Nadia.

Królik również przyzna, że niektóre zachowania Wiktorii są dla niego trudne do zrozumienia.

Hotel Paradise 13. Królik zwróci uwagę na Nadię

Rozmowa szybko przybierze jednak inny kierunek. Królik zacznie sugerować, że po zakończeniu relacji z Wiktorią mógłby być zainteresowany zbliżeniem się do Nadii. Nie złoży jej żadnej konkretnej deklaracji, ale da jasno do zrozumienia, że chciałby, aby to właśnie ona wybrała go podczas Rajskiego Rozdania.

„Ja nie chcę tutaj dawać obietnic, ale jakbyś do mnie podeszła, to bym się bardzo ucieszył” - powie Królik.

Nadia zareaguje na jego słowa i będzie chciała zachować ostrożność. Wygląda na to, że nie zależy jej na tym, aby rozmowa od razu stała się tematem dla pozostałych mieszkańców hotelu.

Hotel Paradise 13. Królik i Nadia zmienią swoje pary?

Rozmowa Królika i Nadii nabiera znaczenia również ze względu na ich obecną sytuację w programie. Królik otwarcie mówi o problemach z Wiktorią, natomiast relacja Nadii i Filipa również od pewnego czasu przechodzi trudniejszy okres. Nie oznacza to jednak, że Nadia i Królik automatycznie stworzą nową parę. Uczestnik zaznacza przecież, że nie chce składać jej obietnic. Jednocześnie jego słowa pokazują, że bierze taką możliwość pod uwagę.