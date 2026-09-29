Atak nożem w Cieszynie. Podejrzany o zranienie 42-latka trafił do aresztu

Ranny mężczyzna na klatce schodowej w Cieszynie

Służby otrzymały zgłoszenie o 42-letnim mężczyźnie znalezionym na klatce schodowej jednego z bloków mieszkalnych. Poszkodowany posiadał rany kłute klatki piersiowej oraz brzucha, jednak mimo odniesionych obrażeń był przytomny. Mężczyzna nie chciał współpracować z policjantami i odmawiał podania okoliczności oraz miejsca, w którym doszło do zranienia. Z uwagi na poważne zagrożenie zdrowia i życia został on przewieziony do szpitala.

Kryminalni ustalili miejsce ataku na dworcu

Sprawa była początkowo skomplikowana, ponieważ funkcjonariusze nie posiadali informacji o przebiegu zdarzenia ani tożsamości sprawcy. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie musieli opierać się na własnych ustaleniach, które doprowadziły ich na tereny dworca w Cieszynie. To właśnie tam mundurowi odnaleźli i zabezpieczyli ślady pozwalające na odtworzenie przebiegu ataku. Skrupulatna weryfikacja zgromadzonego materiału dowodowego umożliwiła wytypowanie 44-letniego mężczyzny mającego związek z tym przestępstwem.

Zatrzymanie 44-latka i znalezione narkotyki

Cieszyńscy kryminalni zatrzymali podejrzanego niespełna dwie doby po wystąpieniu zdarzenia. Podczas czynności policjanci znaleźli przy 44-latku substancję psychotropową w postaci alfa-PVP. Ustalono, że mężczyzna był już wcześniej wielokrotnie karany za różnego rodzaju przestępstwa, w tym narkotykowe oraz przeciwko mieniu. Według dotychczasowych ustaleń śledczych motywem ataku nożem miały być rozliczenia finansowe między mężczyznami.

Tymczasowy areszt za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu

Zatrzymany mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za popełnienie tego czynu grozi kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratora, poparty zgromadzonym materiałem dowodowym, sąd zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego. Najbliższe 3 miesiące podejrzany spędzi w tymczasowym areszcie.

Źródło: Policja.pl