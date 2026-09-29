Interwencja policji w Nowogardzie. Funkcjonariusz pomógł nieprzytomnemu 39-latkowi

Policjant z Nowogardu podjął interwencję w mieszkaniu 39-latka

Sierżant sztabowy Aleksander Chandrała z Referatu Dochodzeniowo-Śledczego w Nowogardzie realizował 29 września 2026 roku zadania związane z prowadzoną sprawą. Funkcjonariusz planował skontaktować się z 39-letnim mężczyzną, mając jednocześnie wiedzę o jego wcześniejszych problemach zdrowotnych. Gdy po przyjeździe na miejsce nikt nie otwierał drzwi, mundurowy próbował nawiązać kontakt telefoniczny. Podejrzenia policjanta wzbudził dźwięk dzwonka telefonu słyszany z wnętrza lokalu, co skłoniło go do natychmiastowego wejścia do środka.

Pierwsza pomoc i wezwanie zespołu ratownictwa medycznego

Wewnątrz mieszkania funkcjonariusz zastał 39-latka, który był nieprzytomny i znajdował się w ciężkim stanie. Mężczyzna miał wyraźne trudności z oddychaniem, dlatego sierżant sztabowy Aleksander Chandrała niezwłocznie przystąpił do udzielania pierwszej pomocy. Policjant udrożnił drogi oddechowe poszkodowanego, a następnie ułożył go w pozycji bezpiecznej. Mundurowy wezwał na miejsce zespół ratownictwa medycznego i monitorował stan mężczyzny aż do czasu przyjazdu ratowników. Postawa funkcjonariusza potwierdziła, że czujność oraz gotowość do niesienia pomocy są kluczowymi elementami w codziennej pracy policjantów.

Źródło: Policja.pl