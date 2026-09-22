Splątane losy, odcinek 52: Burak ma dość tajemnic! Na przyjęciu zbliży się do Yasemin i wszyscy dowiedzą się o ich związku [ZDJĘCIA]

Spis treści
- Burak przestanie ukrywać się z Yasemin w 52. odcinku „Splątanych losów”
- Remzi poszuka pomocy dla Tahsina w 52. odcinku „Splątanych losów”
- Munevver zapisze Mine do szkoły w 52. odcinku „Splątanych losów”
- Suzan wyzna prawdę Ayfer w 52. odcinku „Splątanych losów”
- „Splątane losy” – data i godzina emisji 52. odcinka
- „Splątane losy” – opis serialu i obsada
Burak przestanie ukrywać się z Yasemin w 52. odcinku „Splątanych losów”
Burak nie chce już dłużej trzymać prawdy o związku z Yasemin w tajemnicy. Ich relacja od kilku odcinków wzbudza zainteresowanie otoczenia. W 39. odcinku „Splątanych losów” para zdecydowała, że nie będzie nikomu mówić o swoim związku, jednak z czasem coraz trudniej było im ukrywać uczucia. W 52. odcinku sytuacja wyraźnie się zmieni. Podczas imprezy Burak zaprosi Yasemin do tańca. Jego zachowanie może sprawić, że ich relacja przestanie być sekretem.
Remzi poszuka pomocy dla Tahsina w 52. odcinku „Splątanych losów”
Kolejne problemy czekają Remziego i Tahsina. Remzi będzie próbował znaleźć wpływową osobę, która może pomóc Tahsinowi odzyskać wolność. Mężczyzna będzie musiał więc wykorzystać swoje kontakty i znaleźć kogoś, kto będzie w stanie wpłynąć na sytuację Tahsina. W 50. odcinku „Splątanych losów” Tahsin zmusił Remziego do współpracy i zażądał od niego konkretnych wyników poszukiwań Pakize. Jednocześnie oznajmił, że chce, by Remzi pomógł mu odzyskać wolność. W 51. odcinku Remzi nadal działał zgodnie z jego oczekiwaniami. Teraz będzie szukał sposobu na realizację kolejnego zadania.
Munevver zapisze Mine do szkoły w 52. odcinku „Splątanych losów”
Munevver zrobi też kolejny krok w sprawie edukacji Mine. Kobieta zapisze dziewczynkę do szkoły. To ważny moment, ponieważ wcześniej pojawił się problem z dokumentem tożsamości Mine. W 47. odcinku „Splątanych losów” Munevver chciała rozpocząć procedurę zapisu wnuczki do szkoły, ale brak dokumentu uniemożliwiał jej załatwienie wszystkich formalności. W 50. odcinku Yasemin przekazała Munevver dokumenty Mine, dzięki czemu kobieta mogła zająć się jej edukacją. W 51. odcinku postanowiła tymczasowo zapisać dziewczynkę do szkoły w dzielnicy. Teraz plan zostanie zrealizowany.
Suzan wyzna prawdę Ayfer w 52. odcinku „Splątanych losów”
Ważna rozmowa odbędzie się również między Suzan i Ayfer. Suzan wyzna, że od lat traktuje rodzinę Munevver jak własną. Jej słowa pokażą, jak silna więź łączy ją z rodziną i jak ważne jest dla niej miejsce, które przez lata zajmowała w jej życiu. Wątek rodziny Munevver jest szczególnie istotny również dla Ayfer. W 49. odcinku „Splątanych losów” mówiła Pinar o swojej zależności od Munevver oraz obawach związanych z możliwością utraty domu po powrocie jej dzieci. W 52. odcinku Suzan przedstawi Ayfer własne spojrzenie na tę rodzinę.
„Splątane losy” – data i godzina emisji 52. odcinka
Odcinek 52. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.
„Splątane losy” – opis serialu i obsada
„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.
Obsada:
- Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci
- Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan
- Emir Gülsever jako Burak
- Şerif Bozkurt jako Halil
- Yeşim Ceylan jako Ayfer
- Doğaç Gözüdeli jako Kerem
- Zelal Barlas jako Meltem
- İrem Korkmaz jako Ezgi
- Nesrin Yıldırım jako Suzan
- Elifnaz Sabuncu jako Pınar