Splątane losy, odcinek 52: Burak ma dość tajemnic! Na przyjęciu zbliży się do Yasemin i wszyscy dowiedzą się o ich związku [ZDJĘCIA]

Burak przestanie ukrywać się z Yasemin w 52. odcinku „Splątanych losów”

Burak nie chce już dłużej trzymać prawdy o związku z Yasemin w tajemnicy. Ich relacja od kilku odcinków wzbudza zainteresowanie otoczenia. W 39. odcinku „Splątanych losów” para zdecydowała, że nie będzie nikomu mówić o swoim związku, jednak z czasem coraz trudniej było im ukrywać uczucia. W 52. odcinku sytuacja wyraźnie się zmieni. Podczas imprezy Burak zaprosi Yasemin do tańca. Jego zachowanie może sprawić, że ich relacja przestanie być sekretem.

Remzi poszuka pomocy dla Tahsina w 52. odcinku „Splątanych losów”

Kolejne problemy czekają Remziego i Tahsina. Remzi będzie próbował znaleźć wpływową osobę, która może pomóc Tahsinowi odzyskać wolność. Mężczyzna będzie musiał więc wykorzystać swoje kontakty i znaleźć kogoś, kto będzie w stanie wpłynąć na sytuację Tahsina. W 50. odcinku „Splątanych losów” Tahsin zmusił Remziego do współpracy i zażądał od niego konkretnych wyników poszukiwań Pakize. Jednocześnie oznajmił, że chce, by Remzi pomógł mu odzyskać wolność. W 51. odcinku Remzi nadal działał zgodnie z jego oczekiwaniami. Teraz będzie szukał sposobu na realizację kolejnego zadania.

Munevver zapisze Mine do szkoły w 52. odcinku „Splątanych losów”

Munevver zrobi też kolejny krok w sprawie edukacji Mine. Kobieta zapisze dziewczynkę do szkoły. To ważny moment, ponieważ wcześniej pojawił się problem z dokumentem tożsamości Mine. W 47. odcinku „Splątanych losów” Munevver chciała rozpocząć procedurę zapisu wnuczki do szkoły, ale brak dokumentu uniemożliwiał jej załatwienie wszystkich formalności. W 50. odcinku Yasemin przekazała Munevver dokumenty Mine, dzięki czemu kobieta mogła zająć się jej edukacją. W 51. odcinku postanowiła tymczasowo zapisać dziewczynkę do szkoły w dzielnicy. Teraz plan zostanie zrealizowany.

Suzan wyzna prawdę Ayfer w 52. odcinku „Splątanych losów”

Ważna rozmowa odbędzie się również między Suzan i Ayfer. Suzan wyzna, że od lat traktuje rodzinę Munevver jak własną. Jej słowa pokażą, jak silna więź łączy ją z rodziną i jak ważne jest dla niej miejsce, które przez lata zajmowała w jej życiu. Wątek rodziny Munevver jest szczególnie istotny również dla Ayfer. W 49. odcinku „Splątanych losów” mówiła Pinar o swojej zależności od Munevver oraz obawach związanych z możliwością utraty domu po powrocie jej dzieci. W 52. odcinku Suzan przedstawi Ayfer własne spojrzenie na tę rodzinę.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 52. odcinka

Odcinek 52. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

„Splątane losy” – opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

10

Sonda Czy twoim zdaniem "Splątane losy" to najlepsza turecka telenowela? Tak Nie