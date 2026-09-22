La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 484: Cruz urządzi Adriano piekło przy kolacji, a Curro postanowi uwolnić Martinę

Curro chce zabrać Martinę z kliniki w 484. odcinku „La Promesy”

Curro nie zamierza bezczynnie czekać na rozwój wydarzeń. W 484. odcinku pojedzie do kliniki psychiatrycznej, w której przebywa jego ukochana Martina. Dziewczyna została tam umieszczona po tym, jak oskarżono ją o otrucie hrabiego de Ayali. W 480. odcinku Curro dowiedział się, że Martina przebywa w szpitalu. Od tamtej pory nie przestaje się o nią martwić. Teraz zdecyduje się na poważny krok. Curro postanowi odzyskać Martinę zabierając ją do domu. Nie będzie to łatwa decyzja, ale jego troska o ukochaną okaże się silniejsza niż strach przed konsekwencjami.

Cruz ponownie upokorzy Adriana w 484. odcinku „La Promesy”

W pałacu dojdzie natomiast do zupełnie innego spotkania. Catalina pojawi się z Adriano na uroczystej kolacji. Ich obecność szybko zwróci uwagę Cruz, która nie zamierza przepuścić okazji do kolejnego ataku. Markiza wykorzysta sytuację, by upokorzyć Adriano. Mężczyzna już wcześniej stał się obiektem jej niechęci. W 482. odcinku Adriano ponownie odwiedzał Catalinę, a Cruz była oburzona jego obecnością. Teraz napięcie podczas rodzinnej kolacji jeszcze wzrośnie. Catalina będzie musiała obserwować, jak Cruz po raz kolejny próbuje poniżyć jej ukochanego.

María Antonia odrzuci prośbę Alonsa w 484. odcinku „La Promesy”

Problemy pojawią się również między Alonsem i Maríą Antonią. Alonso będzie chciał, aby kobieta opuściła La Promesę. W 481. odcinku stanowczo prosił ją o wyjazd, chcąc uniknąć kolejnych niezręcznych sytuacji. María Antonia nie zamierza jednak spełnić jego prośby. Odmówi Alonsowi wyjazdu z La Promesy. Jej decyzja może oznaczać, że napięcie w pałacu jeszcze długo nie zniknie.

Simona chce pomóc Virtudes w 484. odcinku „La Promesy”

Swojego rozwiązania poszuka również Simona. Wpadnie na pomysł wznowienia produkcji dżemów. Pieniądze z przedsięwzięcia mają trafić do Virtudes. To ważne, ponieważ dziewczyna znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. W 483. odcinku straciła posadę u don Fermína, a wcześniej służba próbowała zebrać pieniądze, by pomóc jej w odzyskaniu jej synka Adolfita.

„La Promesa – pałac tajemnic”, odcinek 484 – emisja

Odcinek 484. serialu „La Promesa- pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września o godz. 15:05 w TVP2. Epizod będzie dostępny również w TVP VOD. Najważniejsze wydarzenia to decyzja Curra w sprawie Martiny, starcie Cruz z Adrianem podczas uroczystej kolacji oraz odmowa Maríi Antonii, która nie chce opuścić pałacu.

11

Sonda Oglądasz serial "La Promesa – pałac tajemnic"? Tak Nie Czasami