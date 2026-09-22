Dziedzictwo, odcinek 1038: Aynur nie wytrzyma! Powie Sinanowi, że Ezgi go okłamuje [ZDJĘCIA]

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W 1038. odcinku "Dziedzictwa" Aynur nie przestaje zbierać dowodów na kłamstwa Ezgi
Aynur od dawna wie, że historia opowiadana przez Ezgi na temat próby odebrania sobie życia i utraceniu szansy na macierzyństwo nie ma nic wspólnego z prawdą. W 1032. odcinku „Dziedzictwa” przypadkiem usłyszała jej rozmowę z lekarzem. Zorientowała się wtedy, że wyniki badań mogły zostać sfałszowane.
Od tego momentu Aynur zaczęła szukać dowodów, które pozwoliłyby ujawnić oszustwo. W 1034. odcinku „Dziedzictwa” zrezygnowała nawet z przeprowadzki do Eskişehir, aby zostać na miejscu i sprawdzić swoje podejrzenia.
W 1035. odcinku „Dziedzictwa” posunęła się jeszcze dalej. Zaangażowała się w przygotowania do zaręczyn Ezgi i Sinana, by mieć możliwość obserwowania jej oraz Isil. Udało jej się również podsłuchać rozmowę kobiet dotyczącą sfingowanej próby samobójczej Ezgi.
Nie będzie jednak łatwo zdobyć jednoznaczny dowód. W 1036. odcinku „Dziedzictwa” Aynur odkryła, że podejrzane wiadomości z telefonu Ezgi zostały usunięte. Kobieta próbowała więc znaleźć inny sposób, by udowodnić Sinanowi, że jego narzeczona manipuluje nim od początku.
W 1038. odcinku "Dziedzictwa" Aynur powie wprost Sinanowi, że jego narzeczona kłamie
W 1038. odcinku „Dziedzictwa” Aynur zdecyduje się na bezpośrednią rozmowę z Sinanem. Odwiedzi go i uświadomi mu, że Ezgi przez cały czas go okłamywała. Będzie chciała, by prokurator spojrzał na całą sytuację z innej perspektywy i nie wierzył bezkrytycznie w historię przedstawianą przez narzeczoną. W 1031. odcinku „Dziedzictwa” Sinan oświadczył się jej pod wpływem poczucia winy, co ostatecznie złamało serce Aynur. Czy prokurator wreszcie przejrzy na oczy, uwierzy w słowa Aynur i zacznie dokładniej przyglądać się temu, co wydarzyło się w ostatnich tygodniach?
„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1038
Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1038. zostanie wyemitowany w poniedziałek, 28 września 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.
„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada
„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.
W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.
Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.
W serialu występują m. in.:
- Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı
- Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı
- Nanuka Stambolishvili jako Nana
- Nik Xhelilaj jako Poyraz
- Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf