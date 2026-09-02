Splątane losy, odcinek 38: Kerem odkryje, że Yasemin nim manipulowała, a mała Mine przepadnie bez śladu [ZDJĘCIA]

Mine zniknie w 38. odcinku „Splątanych losów”! Pinar będzie jej szukać

W 38. odcinku „Splątanych losów” Pinar zabierze Mine do kawiarni Deniza. Wizyta, która miała być dla dziewczynki przyjemnym wyjściem, szybko zamieni się jednak w powód do niepokoju. Mine zniknie i przez pewien czas nie będzie wiadomo, gdzie się znajduje. Pinar stanie przed koniecznością odnalezienia dziecka.

To kolejny moment, w którym bezpieczeństwo Mine znajdzie się w centrum wydarzeń. W 27. odcinku „Splątanych losów” dziewczynka po raz pierwszy zaczęła częściej wychodzić z rezydencji pod opieką Suzan. Teraz jednak jej pobyt poza domem zakończy się znacznie bardziej nerwowo.

Yasemin odrzuci próbę kontaktu z Münevver w 38. odcinku „Splątanych losów”

Równie emocjonalna sytuacja rozegra się między Yasemin i Münevver. Kobieta będzie próbowała skontaktować się z Yasemin, jednak pielęgniarka nie będzie miała ochoty jej słuchać. Yasemin zachowa się bardzo nieprzyjemnie i nie pozwoli Münevver na wyjaśnienie sytuacji.

Jej zachowanie będzie szczególnie bolesne dla Münevver, która od pewnego czasu próbuje odnaleźć drogę do wnuczki i swojej córki. W 37. odcinku „Splątanych losów” postanowiła odnaleźć Pakize oraz Yasemin. Teraz przekona się, że kontakt z pielęgniarką wcale nie będzie łatwy.

Kerem zacznie podejrzewać, że Yasemin coś do niego czuje w 38. odcinku „Splątanych losów”

W 38. odcinku „Splątanych losów” Ezgi powie Keremowi, że Yasemin mogła wykorzystać jego obecność, żeby wzbudzić zazdrość w Buraku. Mężczyzna nie będzie jednak chciał uwierzyć, że pielęgniarka celowo prowadzi z nim taką grę. Zapewni, że Yasemin jest dla niego przede wszystkim przyjaciółką.

Jednocześnie Kerem sam zauważy, że dziewczyna może być nim zainteresowana. W 37. odcinku „Splątanych losów” Meltem sugerowała mu już, że Yasemin się w nim podkochuje. Cem ostrzegał wtedy Kerema, że Meltem może próbować nim manipulować, ponieważ jest zazdrosna o Buraka. Teraz Kerem sam zacznie przyglądać się zachowaniu Yasemin.

Tajemniczy fotograf pojawi się przed rezydencją w 38. odcinku „Splątanych losów”

Niepokojąca sytuacja wydarzy się również przed domem Münevver. Kobieta zauważy mężczyznę, który będzie robił zdjęcia rezydencji. Jego obecność wzbudzi podejrzenia, dlatego Münevver poleci Suzan, aby natychmiast wezwała Halila.

Münevver nie zamierza ignorować osoby, która z taką uwagą obserwuje jej dom. Halil będzie musiał sprawdzić, kim jest tajemniczy fotograf i dlaczego zainteresował się rezydencją. W 36. odcinku „Splątanych losów” Remzi zlecił Mahirowi obserwowanie Halila, dlatego pojawienie się obcego mężczyzny przed domem może dodatkowo zwiększyć czujność bohaterów.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 38 odcinka

Odcinek 38. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w piątek, 4 września 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

„Splątane losy” – opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

6

Sonda Wolisz tureckie, czy polskie seriale? Tureckie Polskie Nie lubię ani jednych, ani drugich