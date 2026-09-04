Splątane losy, odcinek 40: Halil zastawi pułapkę na Mahira! Remzi będzie miał poważne kłopoty [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-09-04 16:07

W 40. odcinku tureckiego hitu „Splątane losy” Halil wreszcie pozna prawdę i nakryje Mahira na potajemnej współpracy z Remzim. Jak zareaguje na bolesną zdradę zaufanego człowieka? Kiedy i gdzie obejrzeć nowy epizod? Sprawdź szczegółowe streszczenie.

Splątane losy odc. 40. Halil stawia Remziemu ultimatum

W 40. odcinku serialu „Splątane losy” cierpliwość Halila całkowicie się wyczerpie. Mężczyzna zażąda od Remziego konkretnych informacji na temat Pakize i Yasemin, dając mu na to zaledwie siedem dni. Nie ma mowy o żadnych wymówkach czy przedłużaniu terminu.

Warto przypomnieć, że Remzi już w poprzednim, 39. epizodzie, zaczął kombinować na własną rękę, szukając wiadomości o Münevver. Co więcej, w okolicach posiadłości kobiety zauważono podejrzanego fotografa, co mocno ją zaniepokoiło.

Splątane losy odc. 40. Prawda o Mahirze wychodzi na jaw

To właśnie w 40. odcinku „Splątanych losów” Halil złapie Mahira na gorącym uczynku podczas jego potajemnych kontaktów z Remzim. Odkrycie, że człowiek z jego otoczenia działał na dwa fronty, nie będzie jednak dla niego gigantycznym szokiem. Przypomnijmy, że już w 36. odcinku to Remzi kazał Mahirowi śledzić Halila. Teraz wszystkie podejrzenia po prostu znajdą swoje potwierdzenie w faktach.

Koniec współpracy Halila i Mahira w „Splątanych losach”

Zdemaskowany w 40. odcinku „Splątanych losów” Mahir straci możliwość dalszego lawirowania i ukrywania swoich układów z Remzim. Halil zostanie zmuszony do podjęcia radykalnych kroków, a konsekwencje tej decyzji zobaczymy już w 41. epizodzie, w którym Mahir ostatecznie straci posadę. Z kolei Remzi nie odpuści i przejdzie do otwartego szantażu wobec Halila.

Remzi nie daje za wygraną w 40. odcinku „Splątanych losów”

Choć w 40. odcinku „Splątanych losów” Halilowi uda się zdemaskować jednego z informatorów Remziego, to wcale nie zakończy jego kłopotów. Główny przeciwnik nie przestanie wywierać na niego presji. Zapowiedzi na 41. odcinek „Splątanych losów” nie pozostawiają złudzeń – Remzi ponownie wytoczy najcięższe działa i ucieknie się do szantażu, by osiągnąć swoje cele za wszelką cenę.

Odcinek 40. serialu „Splątane losy” – kiedy oglądać?

Premiera 40. odcinka tureckiej telenoweli „Splątane losy” zaplanowana jest na wtorek, 8 września 2026 roku. Emisja o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Dla tych, którzy nie zdążą przed telewizory, epizod zostanie udostępniony na platformie streamingowej TVP VOD.

Fabuła i obsada hitu „Splątane losy”

Turecki serial „Splątane losy” (oryginalny tytuł to Bizi Birleştiren Hayat) opowiada historię Münevver Ketenci – zamożnej, ale despotycznej mieszkanki Stambułu. Jej dotychczasowe, uporządkowane życie wywraca się do góry nogami, gdy pewnego dnia pod jej drzwiami pojawia się pięcioletnia dziewczynka o imieniu Mine. Okazuje się, że to wnuczka, o której Münevver nie miała bladego pojęcia. Kobieta rozpoczyna poszukiwania swojej córki, Pakize, z którą od wielu lat nie utrzymywała żadnych relacji. Równolegle rozwija się historia uczucia łączącego pielęgniarkę Yasemin i lekarza o imieniu Burak.

W obsadzie znaleźli się:

  • Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci
  • Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan
  • Emir Gülsever jako Burak
  • Şerif Bozkurt jako Halil
  • Yeşim Ceylan jako Ayfer
  • Doğaç Gözüdeli jako Kerem
  • Zelal Barlas jako Meltem
  • İrem Korkmaz jako Ezgi
  • Nesrin Yıldırım jako Suzan
  • Elifnaz Sabuncu jako Pınar
  • Öznur Kula jako Pakize
  • Savaş Alp Başar jako Serhat
Trzej mężczyźni grający w Okey przy stole z herbatą. O losach bohaterów serialu Splątane losy przeczytasz na Eska.
Galeria zdjęć 6
Sonda
Gdzie oglądasz tureckie seriale?
Najlepsze tureckie filmy. TOP 5 produkcji znad Bosforu

Rolki

Splątane losy
Streszczenia seriali
tureckie seriale