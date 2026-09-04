Splątane losy, odcinek 40: Halil zastawi pułapkę na Mahira! Remzi będzie miał poważne kłopoty [ZDJĘCIA]

Spis treści
- Splątane losy odc. 40. Halil stawia Remziemu ultimatum
- Splątane losy odc. 40. Prawda o Mahirze wychodzi na jaw
- Koniec współpracy Halila i Mahira w „Splątanych losach”
- Remzi nie daje za wygraną w 40. odcinku „Splątanych losów”
- Odcinek 40. serialu „Splątane losy” – kiedy oglądać?
- Fabuła i obsada hitu „Splątane losy”
Splątane losy odc. 40. Halil stawia Remziemu ultimatum
W 40. odcinku serialu „Splątane losy” cierpliwość Halila całkowicie się wyczerpie. Mężczyzna zażąda od Remziego konkretnych informacji na temat Pakize i Yasemin, dając mu na to zaledwie siedem dni. Nie ma mowy o żadnych wymówkach czy przedłużaniu terminu.
Warto przypomnieć, że Remzi już w poprzednim, 39. epizodzie, zaczął kombinować na własną rękę, szukając wiadomości o Münevver. Co więcej, w okolicach posiadłości kobiety zauważono podejrzanego fotografa, co mocno ją zaniepokoiło.
Splątane losy odc. 40. Prawda o Mahirze wychodzi na jaw
To właśnie w 40. odcinku „Splątanych losów” Halil złapie Mahira na gorącym uczynku podczas jego potajemnych kontaktów z Remzim. Odkrycie, że człowiek z jego otoczenia działał na dwa fronty, nie będzie jednak dla niego gigantycznym szokiem. Przypomnijmy, że już w 36. odcinku to Remzi kazał Mahirowi śledzić Halila. Teraz wszystkie podejrzenia po prostu znajdą swoje potwierdzenie w faktach.
Koniec współpracy Halila i Mahira w „Splątanych losach”
Zdemaskowany w 40. odcinku „Splątanych losów” Mahir straci możliwość dalszego lawirowania i ukrywania swoich układów z Remzim. Halil zostanie zmuszony do podjęcia radykalnych kroków, a konsekwencje tej decyzji zobaczymy już w 41. epizodzie, w którym Mahir ostatecznie straci posadę. Z kolei Remzi nie odpuści i przejdzie do otwartego szantażu wobec Halila.
Remzi nie daje za wygraną w 40. odcinku „Splątanych losów”
Choć w 40. odcinku „Splątanych losów” Halilowi uda się zdemaskować jednego z informatorów Remziego, to wcale nie zakończy jego kłopotów. Główny przeciwnik nie przestanie wywierać na niego presji. Zapowiedzi na 41. odcinek „Splątanych losów” nie pozostawiają złudzeń – Remzi ponownie wytoczy najcięższe działa i ucieknie się do szantażu, by osiągnąć swoje cele za wszelką cenę.
Odcinek 40. serialu „Splątane losy” – kiedy oglądać?
Premiera 40. odcinka tureckiej telenoweli „Splątane losy” zaplanowana jest na wtorek, 8 września 2026 roku. Emisja o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Dla tych, którzy nie zdążą przed telewizory, epizod zostanie udostępniony na platformie streamingowej TVP VOD.
Fabuła i obsada hitu „Splątane losy”
Turecki serial „Splątane losy” (oryginalny tytuł to Bizi Birleştiren Hayat) opowiada historię Münevver Ketenci – zamożnej, ale despotycznej mieszkanki Stambułu. Jej dotychczasowe, uporządkowane życie wywraca się do góry nogami, gdy pewnego dnia pod jej drzwiami pojawia się pięcioletnia dziewczynka o imieniu Mine. Okazuje się, że to wnuczka, o której Münevver nie miała bladego pojęcia. Kobieta rozpoczyna poszukiwania swojej córki, Pakize, z którą od wielu lat nie utrzymywała żadnych relacji. Równolegle rozwija się historia uczucia łączącego pielęgniarkę Yasemin i lekarza o imieniu Burak.
W obsadzie znaleźli się:
- Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci
- Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan
- Emir Gülsever jako Burak
- Şerif Bozkurt jako Halil
- Yeşim Ceylan jako Ayfer
- Doğaç Gözüdeli jako Kerem
- Zelal Barlas jako Meltem
- İrem Korkmaz jako Ezgi
- Nesrin Yıldırım jako Suzan
- Elifnaz Sabuncu jako Pınar
- Öznur Kula jako Pakize
- Savaş Alp Başar jako Serhat