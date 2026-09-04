Splątane losy, odcinek 40: Halil zastawi pułapkę na Mahira! Remzi będzie miał poważne kłopoty [ZDJĘCIA]

Splątane losy odc. 40. Halil stawia Remziemu ultimatum

W 40. odcinku serialu „Splątane losy” cierpliwość Halila całkowicie się wyczerpie. Mężczyzna zażąda od Remziego konkretnych informacji na temat Pakize i Yasemin, dając mu na to zaledwie siedem dni. Nie ma mowy o żadnych wymówkach czy przedłużaniu terminu.

Warto przypomnieć, że Remzi już w poprzednim, 39. epizodzie, zaczął kombinować na własną rękę, szukając wiadomości o Münevver. Co więcej, w okolicach posiadłości kobiety zauważono podejrzanego fotografa, co mocno ją zaniepokoiło.

Splątane losy odc. 40. Prawda o Mahirze wychodzi na jaw

To właśnie w 40. odcinku „Splątanych losów” Halil złapie Mahira na gorącym uczynku podczas jego potajemnych kontaktów z Remzim. Odkrycie, że człowiek z jego otoczenia działał na dwa fronty, nie będzie jednak dla niego gigantycznym szokiem. Przypomnijmy, że już w 36. odcinku to Remzi kazał Mahirowi śledzić Halila. Teraz wszystkie podejrzenia po prostu znajdą swoje potwierdzenie w faktach.

Koniec współpracy Halila i Mahira w „Splątanych losach”

Zdemaskowany w 40. odcinku „Splątanych losów” Mahir straci możliwość dalszego lawirowania i ukrywania swoich układów z Remzim. Halil zostanie zmuszony do podjęcia radykalnych kroków, a konsekwencje tej decyzji zobaczymy już w 41. epizodzie, w którym Mahir ostatecznie straci posadę. Z kolei Remzi nie odpuści i przejdzie do otwartego szantażu wobec Halila.

Remzi nie daje za wygraną w 40. odcinku „Splątanych losów”

Choć w 40. odcinku „Splątanych losów” Halilowi uda się zdemaskować jednego z informatorów Remziego, to wcale nie zakończy jego kłopotów. Główny przeciwnik nie przestanie wywierać na niego presji. Zapowiedzi na 41. odcinek „Splątanych losów” nie pozostawiają złudzeń – Remzi ponownie wytoczy najcięższe działa i ucieknie się do szantażu, by osiągnąć swoje cele za wszelką cenę.

Odcinek 40. serialu „Splątane losy” – kiedy oglądać?

Premiera 40. odcinka tureckiej telenoweli „Splątane losy” zaplanowana jest na wtorek, 8 września 2026 roku. Emisja o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Dla tych, którzy nie zdążą przed telewizory, epizod zostanie udostępniony na platformie streamingowej TVP VOD.

Fabuła i obsada hitu „Splątane losy”

Turecki serial „Splątane losy” (oryginalny tytuł to Bizi Birleştiren Hayat) opowiada historię Münevver Ketenci – zamożnej, ale despotycznej mieszkanki Stambułu. Jej dotychczasowe, uporządkowane życie wywraca się do góry nogami, gdy pewnego dnia pod jej drzwiami pojawia się pięcioletnia dziewczynka o imieniu Mine. Okazuje się, że to wnuczka, o której Münevver nie miała bladego pojęcia. Kobieta rozpoczyna poszukiwania swojej córki, Pakize, z którą od wielu lat nie utrzymywała żadnych relacji. Równolegle rozwija się historia uczucia łączącego pielęgniarkę Yasemin i lekarza o imieniu Burak.

W obsadzie znaleźli się:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

Öznur Kula jako Pakize

Savaş Alp Başar jako Serhat

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