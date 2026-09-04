Koniecznie idźcie do kina. Nie tylko obejrzycie piękny film, ale i wesprzecie ważną akcję

"500 mil" - o czym opowiada film?

Nastoletni Finn (Roman Griffin Davis, znany z "Jojo Rabbit") i jego młodszy brat Charlie (Dexter Sol Ansell, aka nasz słodki Jajo z "Rycerza siedmiu królestw") uciekają z domu, by uniknąć rozdzielenia po rozstaniu rodziców. Ich celem jest dzikie zachodnie wybrzeże Irlandii oraz dom ukochanego dziadka Johna (Bill Nighy, "To właśnie miłość" i "Piraci z Karaibów") – ostatnia bezpieczna przystań w ich rozpadającym się świecie.

Przed nimi 500 mil niełatwej podróży, podczas której muszą polegać na sprycie, uroku osobistym i życzliwości napotkanych ludzi – zwłaszcza wolnej duchem ulicznej muzykantki Kait (Maisie Williams, "Gra o tron"). "500 mil" to jednak coś więcej niż film drogi. To szczera, pozbawiona fałszywej nuty i głęboko refleksyjna opowieść o rodzinie, nadziei i potrzebie bliskości, która w finale nabiera nowego znaczenia i sprawia, że po seansie wraca się myślami do pierwszych scen.

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Twój bilet to 500 mil nadziei - 6 września oglądamy dla dzieci

Dystrybutor Best Film, wraz z Fundacją Słonie na Balkonie zorganizowali akcję charytatywną związaną z filmem. 6 września warto wybrać się do kina na "500 mil" i dołączyć do akcji "Twój bilet to 500 mil nadziei". Cały dochód z biletów z tego dnia Best Film przekaże Fundacji Słonie na Balkonie. Wspólnie pomóżmy dzieciom potrzebującym wsparcia! Więcej szczegółów o akcji znajdziecie na oficjalnej stronie dystrybutora.

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