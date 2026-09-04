Splątane losy, odcinek 41: Burak zabierze Yasemin na romantyczną kolację! Mahir wyleci z pracy [ZDJĘCIA]

Romantyczny wieczór Yasemin i Buraka w 41. odcinku

W 41. odsłonie „Splątanych losów” Yasemin pojawi się u Buraka na wspólnej kolacji. To spotkanie stanowi kolejny etap w ich relacji, która już od jakiegoś czasu staje się coraz bardziej zażyła. Warto przypomnieć, że w 35. odcinku widzowie mogli dostrzec narastające zainteresowanie lekarza pielęgniarką, co miało miejsce nawet w obecności Meltem.

Taka inicjatywa pozwoli obojgu na odpoczynek od szpitalnej codzienności i zawodowych wyzwań. Choć starają się ukrywać swój romans przed resztą świata, a w 39. odcinku ustalili, że ich związek pozostanie tajemnicą, to ich coraz wyraźniejsza bliskość generuje już domysły wśród personelu placówki medycznej.

Halil decyduje o losie Mahira w 41. odcinku

Najnowszy epizod przyniesie także drastyczne zmiany w życiu zawodowym Mahira. Halil postanowi zareagować na wcześniejsze wydarzenia i zwolni go z pracy. Jest to pokłosie sytuacji z 40. odcinka, w którym Halil nakrył Mahira na potajemnej współpracy z Remzim. Zwolniony mężczyzna prowadził działania za plecami swojego szefa, pomagając Remziemu w gromadzeniu informacji o otoczeniu Halila.

Kiedy obejrzeć 41. odcinek „Splątanych losów”?

Telewizyjna premiera 41. odcinka serialu „Splątane losy” zaplanowana jest na środę, 9 września 2026 roku. Emisja odbędzie się na antenie TVP1 o godzinie 14:00. Fani produkcji mogą również śledzić losy bohaterów za pośrednictwem platformy TVP VOD.

O czym opowiada serial „Splątane losy” i kto w nim występuje?

Turecki serial obyczajowy „Splątane losy” (znany w oryginale jako Bizi Birleştiren Hayat) przedstawia historię Münevver Ketenci. Ta zamożna i rygorystyczna mieszkanka Stambułu przeżywa wstrząs, gdy przed jej domem zjawia się 5-letnia Mine, która okazuje się być jej wnuczką. Kobieta nie miała wcześniej świadomości o istnieniu dziewczynki i podejmuje decyzję o odszukaniu swojej córki Pakize, z którą od wielu lat nie utrzymywała kontaktu. Ważnym elementem fabuły jest również rozwijająca się relacja między pielęgniarką Yasemin a lekarzem Burakiem.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

Nilgün Kasapbaşoğlu wcielająca się w Münevver Ketenci,

Kayra Aleyna Zabcı odgrywająca rolę Yasemin Kardan,

Emir Gülsever jako Burak,

Şerif Bozkurt w roli Halila,

Yeşim Ceylan jako Ayfer,

Doğaç Gözüdeli jako Kerem,

Zelal Barlas jako Meltem,

İrem Korkmaz jako Ezgi,

Nesrin Yıldırım jako Suzan,

Elifnaz Sabuncu jako Pınar,

Öznur Kula jako Pakize,

Savaş Alp Başar jako Serhat.

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