Splątane losy, odcinek 41: Burak zabierze Yasemin na romantyczną kolację! Mahir wyleci z pracy [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-09-04 16:10

W 41. odcinku tureckiego serialu „Splątane losy” relacja Buraka i Yasemin nabierze rumieńców, gdy lekarz zaprosi pielęgniarkę na prywatną kolację. Jednocześnie widzowie będą świadkami zdecydowanych kroków Halila, który po odkryciu prawdy pozbawi Mahira posady. Poznaj najważniejsze wydarzenia z najnowszego odcinka produkcji.

Romantyczny wieczór Yasemin i Buraka w 41. odcinku

W 41. odsłonie „Splątanych losów” Yasemin pojawi się u Buraka na wspólnej kolacji. To spotkanie stanowi kolejny etap w ich relacji, która już od jakiegoś czasu staje się coraz bardziej zażyła. Warto przypomnieć, że w 35. odcinku widzowie mogli dostrzec narastające zainteresowanie lekarza pielęgniarką, co miało miejsce nawet w obecności Meltem.

Taka inicjatywa pozwoli obojgu na odpoczynek od szpitalnej codzienności i zawodowych wyzwań. Choć starają się ukrywać swój romans przed resztą świata, a w 39. odcinku ustalili, że ich związek pozostanie tajemnicą, to ich coraz wyraźniejsza bliskość generuje już domysły wśród personelu placówki medycznej.

Halil decyduje o losie Mahira w 41. odcinku

Najnowszy epizod przyniesie także drastyczne zmiany w życiu zawodowym Mahira. Halil postanowi zareagować na wcześniejsze wydarzenia i zwolni go z pracy. Jest to pokłosie sytuacji z 40. odcinka, w którym Halil nakrył Mahira na potajemnej współpracy z Remzim. Zwolniony mężczyzna prowadził działania za plecami swojego szefa, pomagając Remziemu w gromadzeniu informacji o otoczeniu Halila.

Kiedy obejrzeć 41. odcinek „Splątanych losów”?

Telewizyjna premiera 41. odcinka serialu „Splątane losy” zaplanowana jest na środę, 9 września 2026 roku. Emisja odbędzie się na antenie TVP1 o godzinie 14:00. Fani produkcji mogą również śledzić losy bohaterów za pośrednictwem platformy TVP VOD.

O czym opowiada serial „Splątane losy” i kto w nim występuje?

Turecki serial obyczajowy „Splątane losy” (znany w oryginale jako Bizi Birleştiren Hayat) przedstawia historię Münevver Ketenci. Ta zamożna i rygorystyczna mieszkanka Stambułu przeżywa wstrząs, gdy przed jej domem zjawia się 5-letnia Mine, która okazuje się być jej wnuczką. Kobieta nie miała wcześniej świadomości o istnieniu dziewczynki i podejmuje decyzję o odszukaniu swojej córki Pakize, z którą od wielu lat nie utrzymywała kontaktu. Ważnym elementem fabuły jest również rozwijająca się relacja między pielęgniarką Yasemin a lekarzem Burakiem.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

  • Nilgün Kasapbaşoğlu wcielająca się w Münevver Ketenci,
  • Kayra Aleyna Zabcı odgrywająca rolę Yasemin Kardan,
  • Emir Gülsever jako Burak,
  • Şerif Bozkurt w roli Halila,
  • Yeşim Ceylan jako Ayfer,
  • Doğaç Gözüdeli jako Kerem,
  • Zelal Barlas jako Meltem,
  • İrem Korkmaz jako Ezgi,
  • Nesrin Yıldırım jako Suzan,
  • Elifnaz Sabuncu jako Pınar,
  • Öznur Kula jako Pakize,
  • Savaş Alp Başar jako Serhat.
Splątane losy odc. 40
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