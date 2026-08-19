Splątane losy, odcinek 28: Sprzedaż domu wstrząśnie okolicą. Halil kategorycznie odmawia wyprowadzki [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-08-19 17:01

W 28. odcinku serialu „Splątane losy” sąsiedzi zaczną plotkować o sprzedaży domu Halila, a przerażona Ayfer spróbuje powstrzymać męża przed przeprowadzką. Tymczasem mała Mine podsłucha rozmowę Münevver z Yasemin i uwierzy, że siostra jej nie chce. Zobacz, co wydarzy się w nowym epizodzie! Emisja już w piątek, 21 sierpnia 2026.

Ayfer nie chce wylądować na bruku

Okolica żyje niepokojącymi doniesieniami o sprzedaży domu Halila. Wiadomość rozchodzi się błyskawicznie i wywołuje duże zamieszanie wśród sąsiadów. Przerażona Ayfer tłumaczy mężowi, że boi się utraty dachu nad głową. Halil jest jednak nieustępliwy i twardo zapowiada, że nie zamierza się stamtąd wyprowadzać.

Mine jest przekonana, że siostra chce ją porzucić

Trudne chwile przeżywa też mała Mine. Dziewczynka przypadkowo podsłuchuje rozmowę Münevver z Yasemin i błędnie ją interpretuje. Jest przekonana, że siostra ją odrzuciła i już jej nie chce. Zrozpaczona Mine zaczyna płakać, a babcia próbuje natychmiast ją uspokoić. Cała sytuacja sprawia, że Münevver znowu wraca pamięcią do dawnego konfliktu z Pakize.

"Splątane losy" - data i godzina emisji 28. odcinka

Odcinek 28. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w piątek, 21 sierpnia 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

"Splątane losy" - opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

  • Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci
  • Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan
  • Emir Gülsever jako Burak
  • Şerif Bozkurt jako Halil
  • Yeşim Ceylan jako Ayfer
  • Doğaç Gözüdeli jako Kerem
  • Zelal Barlas jako Meltem
  • İrem Korkmaz jako Ezgi
  • Nesrin Yıldırım jako Suzan
  • Elifnaz Sabuncu jako Pınar
  • Öznur Kula jako Pakize
  • Savaş Alp Başar jako Serhat
Zaniepokojeni Yasemin i Burak podczas rozmowy na zewnątrz. O serialu Splątane losy przeczytasz na Eska.
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