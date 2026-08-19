Splątane losy, odcinek 28: Sprzedaż domu wstrząśnie okolicą. Halil kategorycznie odmawia wyprowadzki [ZDJĘCIA]

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Ayfer nie chce wylądować na bruku
Okolica żyje niepokojącymi doniesieniami o sprzedaży domu Halila. Wiadomość rozchodzi się błyskawicznie i wywołuje duże zamieszanie wśród sąsiadów. Przerażona Ayfer tłumaczy mężowi, że boi się utraty dachu nad głową. Halil jest jednak nieustępliwy i twardo zapowiada, że nie zamierza się stamtąd wyprowadzać.
Mine jest przekonana, że siostra chce ją porzucić
Trudne chwile przeżywa też mała Mine. Dziewczynka przypadkowo podsłuchuje rozmowę Münevver z Yasemin i błędnie ją interpretuje. Jest przekonana, że siostra ją odrzuciła i już jej nie chce. Zrozpaczona Mine zaczyna płakać, a babcia próbuje natychmiast ją uspokoić. Cała sytuacja sprawia, że Münevver znowu wraca pamięcią do dawnego konfliktu z Pakize.
"Splątane losy" - data i godzina emisji 28. odcinka
Odcinek 28. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w piątek, 21 sierpnia 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.
"Splątane losy" - opis serialu i obsada
„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.
Obsada:
- Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci
- Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan
- Emir Gülsever jako Burak
- Şerif Bozkurt jako Halil
- Yeşim Ceylan jako Ayfer
- Doğaç Gözüdeli jako Kerem
- Zelal Barlas jako Meltem
- İrem Korkmaz jako Ezgi
- Nesrin Yıldırım jako Suzan
- Elifnaz Sabuncu jako Pınar
- Öznur Kula jako Pakize
- Savaş Alp Başar jako Serhat