Splątane losy, odcinek 28: Sprzedaż domu wstrząśnie okolicą. Halil kategorycznie odmawia wyprowadzki [ZDJĘCIA]

Ayfer nie chce wylądować na bruku

Okolica żyje niepokojącymi doniesieniami o sprzedaży domu Halila. Wiadomość rozchodzi się błyskawicznie i wywołuje duże zamieszanie wśród sąsiadów. Przerażona Ayfer tłumaczy mężowi, że boi się utraty dachu nad głową. Halil jest jednak nieustępliwy i twardo zapowiada, że nie zamierza się stamtąd wyprowadzać.

Mine jest przekonana, że siostra chce ją porzucić

Trudne chwile przeżywa też mała Mine. Dziewczynka przypadkowo podsłuchuje rozmowę Münevver z Yasemin i błędnie ją interpretuje. Jest przekonana, że siostra ją odrzuciła i już jej nie chce. Zrozpaczona Mine zaczyna płakać, a babcia próbuje natychmiast ją uspokoić. Cała sytuacja sprawia, że Münevver znowu wraca pamięcią do dawnego konfliktu z Pakize.

"Splątane losy" - data i godzina emisji 28. odcinka

Odcinek 28. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w piątek, 21 sierpnia 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

"Splątane losy" - opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

Öznur Kula jako Pakize

Savaş Alp Başar jako Serhat

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