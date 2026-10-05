"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 496

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-05 11:02

W 496. odcinku „La Promesa - pałac tajemnic” Catalina spróbuje przekonać Pelaya, kto naprawdę stoi za prasowym skandalem. Dla mężczyzny będzie to bolesny powrót do czasu, gdy stracił majątek i pozycję. Tymczasem w pałacu pojawią się niespodziewani goście, a decyzja hrabiego może skomplikować sytuację Martiny.

W poprzednim odcinku Martina zgodziła się na ślub swojej matki, Margarity, z Ayalą. Mimo to Margarita zaczęła wątpić, czy mężczyzna, za którego chciała wyjść, naprawdę jest tym, za kogo go uważała. Manuel po raz kolejny oświadczył się Janie, a Catalina odnalazła Pelaya. Z kolei służba zrezygnowała z produkcji dżemów.

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 496 - streszczenie

Catalina przekona Pelaya, że za prasowym skandalem z ich udziałem stoi Cruz. Mężczyzna wróci wspomnieniami do chwili, gdy stracił majątek i dawną pozycję. Petra postanowi działać po cichu i w tajemnicy szkolić Santosa. Pojawienie się zakonnic w La Promesie wywoła poruszenie oraz zrodzi nowe pytania. Niespodziewanie hrabia zmieni też zdanie w sprawie Martiny.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 496 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

496. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” będzie można obejrzeć 12 października 2026 roku w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 15:05. Wtedy poznamy dalsze losy mieszkańców La Promesy.

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„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy pełen miłości, intryg i rodzinnych sekretów. Akcja rozgrywa się na początku XX wieku w posiadłości rodu Luján na południu Hiszpanii. Jana jako dziecko była świadkiem zabójstwa matki i porwania brata. Po latach zatrudnia się w pałacu jako służąca, by odkryć prawdę, lecz jej uczucie do Manuela, syna markiza, bardzo komplikuje sytuację. Dzieli ich różnica klas, rodzinne tajemnice i interesy rodu Luján. W obsadzie są m.in.:

  • Ana Garcés jako Jana Expósito
  • Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
  • Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
  • Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
  • María Castro jako Pía Adarre
  • Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
  • Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
  • Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez
  • Teresa Quintero jako Candela García
  • Carmen Asecas jako Catalina Luján
  • Paula Losada jako Jimena
  • Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo
  • Alberto González jako Juan Ezquerdo
  • Marga Martínez jako Petra Arcos
  • Enrique Fortún jako Lope Ruiz
  • Sara Molina jako María Fernández
  • Laura Simón jako Lola Montoro
  • Rafa de Vera jako Conrado Funes
Petra Arcos z serialu La Promesa siedzi przy biurku z piórem w dłoni. O losach bohaterki przeczytasz na Eska.
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La Promesa
La Promesa - pałac tajemnic