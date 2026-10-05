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W poprzednim odcinku Martina zgodziła się na ślub swojej matki, Margarity, z Ayalą. Mimo to Margarita zaczęła wątpić, czy mężczyzna, za którego chciała wyjść, naprawdę jest tym, za kogo go uważała. Manuel po raz kolejny oświadczył się Janie, a Catalina odnalazła Pelaya. Z kolei służba zrezygnowała z produkcji dżemów.
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 496 - streszczenie
Catalina przekona Pelaya, że za prasowym skandalem z ich udziałem stoi Cruz. Mężczyzna wróci wspomnieniami do chwili, gdy stracił majątek i dawną pozycję. Petra postanowi działać po cichu i w tajemnicy szkolić Santosa. Pojawienie się zakonnic w La Promesie wywoła poruszenie oraz zrodzi nowe pytania. Niespodziewanie hrabia zmieni też zdanie w sprawie Martiny.
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 496 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
496. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” będzie można obejrzeć 12 października 2026 roku w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 15:05. Wtedy poznamy dalsze losy mieszkańców La Promesy.
„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada
„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy pełen miłości, intryg i rodzinnych sekretów. Akcja rozgrywa się na początku XX wieku w posiadłości rodu Luján na południu Hiszpanii. Jana jako dziecko była świadkiem zabójstwa matki i porwania brata. Po latach zatrudnia się w pałacu jako służąca, by odkryć prawdę, lecz jej uczucie do Manuela, syna markiza, bardzo komplikuje sytuację. Dzieli ich różnica klas, rodzinne tajemnice i interesy rodu Luján. W obsadzie są m.in.:
- Ana Garcés jako Jana Expósito
- Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
- Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
- Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
- María Castro jako Pía Adarre
- Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
- Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
- Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez
- Teresa Quintero jako Candela García
- Carmen Asecas jako Catalina Luján
- Paula Losada jako Jimena
- Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo
- Alberto González jako Juan Ezquerdo
- Marga Martínez jako Petra Arcos
- Enrique Fortún jako Lope Ruiz
- Sara Molina jako María Fernández
- Laura Simón jako Lola Montoro
- Rafa de Vera jako Conrado Funes