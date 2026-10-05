W poprzednim odcinku Martina zgodziła się na ślub swojej matki, Margarity, z Ayalą. Mimo to Margarita zaczęła wątpić, czy mężczyzna, za którego chciała wyjść, naprawdę jest tym, za kogo go uważała. Manuel po raz kolejny oświadczył się Janie, a Catalina odnalazła Pelaya. Z kolei służba zrezygnowała z produkcji dżemów.

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 496 - streszczenie

Catalina przekona Pelaya, że za prasowym skandalem z ich udziałem stoi Cruz. Mężczyzna wróci wspomnieniami do chwili, gdy stracił majątek i dawną pozycję. Petra postanowi działać po cichu i w tajemnicy szkolić Santosa. Pojawienie się zakonnic w La Promesie wywoła poruszenie oraz zrodzi nowe pytania. Niespodziewanie hrabia zmieni też zdanie w sprawie Martiny.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 496 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

496. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” będzie można obejrzeć 12 października 2026 roku w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 15:05. Wtedy poznamy dalsze losy mieszkańców La Promesy.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy pełen miłości, intryg i rodzinnych sekretów. Akcja rozgrywa się na początku XX wieku w posiadłości rodu Luján na południu Hiszpanii. Jana jako dziecko była świadkiem zabójstwa matki i porwania brata. Po latach zatrudnia się w pałacu jako służąca, by odkryć prawdę, lecz jej uczucie do Manuela, syna markiza, bardzo komplikuje sytuację. Dzieli ich różnica klas, rodzinne tajemnice i interesy rodu Luján. W obsadzie są m.in.:

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez

Teresa Quintero jako Candela García

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada jako Jimena

Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo

Alberto González jako Juan Ezquerdo

Marga Martínez jako Petra Arcos

Enrique Fortún jako Lope Ruiz

Sara Molina jako María Fernández

Laura Simón jako Lola Montoro

Rafa de Vera jako Conrado Funes