Nigdy więcej nie poczujesz brzydkiego zapachu ze swojej zmywarki. Rozsyp na jej dnie i uruchom, a wyczyści każdy jej zakamarek

Zły zapach oraz nieidealnie czyste naczynia to wyraźny sygnał, że zmywarka wymaga gruntownego mycia, co pozwoli uniknąć rozwoju pleśni i zalegającego brudu.

Nie musisz sięgać po drogie chemikalia. Poznaj prosty, ekologiczny sposób na odświeżenie urządzenia.

Wystarczy jeden cykl ze sprawdzonymi produktami z kuchni, aby zmywarka znów była pachnąca i idealnie czysta!

Czyszczenie zmywarki. Jak zlikwidować przykry zapach?

Czyszczenie zmywarki powinno odbywać się przynajmniej raz w miesiącu. To niezwykle ważne, ponieważ w jej wnętrzu osadzają się resztki żywności, które w kontakcie z wodą gniją i wydzielają nieprzyjemną woń. Dodatkowo, na uszczelkach często pojawia się szkodliwa pleśń, a zapchane dysze sprawiają, że sprzęt nie radzi sobie z zabrudzeniami na talerzach. Posiadacze nowoczesnych urządzeń mogą skorzystać z dedykowanego programu czyszczącego lub użyć specjalistycznych detergentów ze sklepu. Fani naturalnych, oszczędnych metod powinni jednak sięgnąć po niezawodny duet: sodę oczyszczoną oraz świeżą cytrynę.

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Sześć łyżek na dno zmywarki. Prosty trik z cytryną na brzydki zapach

Ten domowy patent gwarantuje pozbycie się brudu i smrodu już po pierwszym uruchomieniu. Przekrój cytrynę na pół, rozłóż na koszach zmywarki, a na dno urządzenia wsyp całe opakowanie sody oczyszczonej (około 6 łyżek). Następnie uruchom najgorętszy program – najlepiej w temperaturze 70 stopni Celsjusza. Cytryna zadziała jak naturalny odświeżacz i poradzi sobie z kamiennym osadem, podczas gdy soda skutecznie rozpuści uporczywy tłuszcz i zneutralizuje brzydkie aromaty, spłukując zanieczyszczenia prosto do odpływu.

Jak wyczyścić zmywarkę krok po kroku? Elementy, o których zapominamy

Aby czyszczenie zmywarki było w pełni efektywne, trzeba zadbać o poszczególne części urządzenia. W pierwszej kolejności wyjmij i oczyść z resztek jedzenia filtr. Rozmontuj go, a następnie namocz w gorącej wodzie ze sporym dodatkiem octu. Po kwadransie wyszoruj każdą część szczoteczką z płynem do mycia naczyń i zamontuj z powrotem. Następnie wyciągnij śmigła myjące i umyj je pod bieżącą wodą z detergentem. Jeśli dostrzeżesz zablokowane otwory, udrożnij je za pomocą wykałaczki. Na koniec przetrzyj wilgotną gąbką z płynem wszystkie uszczelki oraz krawędzie drzwi. Dopiero po tych zabiegach zastosuj opisaną wcześniej kurację z użyciem sody i cytryny.