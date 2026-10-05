Zapomnij o chryzantemach. Te kwiaty są znacznie bardziej odporne na przymrozki, a do tego nie potrzebują specjalnej pielęgnacji

Choć chryzantemy królują na Wszystkich Śwętych, odkryj inną, równie efektowną i trwałą alternatywę na dekoracje grobów.

Poznaj kwiaty, które doskonale znoszą chłody, długo kwitną i są niezwykle proste w pielęgnacji, wnosząc kolor i świeżość.

Sprawdź, jaka niewymagająca roślina z powodzeniem zastąpi tradycyjne chryzantemy i idealnie dopełni twoje jesienne kompozycje.

Jesienią, zwłaszcza przed 1 listopada, trudno przejść obojętnie obok kolorowych stoisk z kwiatami. Wśród nich królują oczywiście chryzantemy, jednak osoby szukające mniej oczywistej dekoracji mogą zainteresować się astrami jesiennymi, nazywanymi także marcinkami. Ich niewielkie, liczne kwiaty tworzą efektowne, gęste kępki. W zależności od odmiany mogą przybierać różne kolory - od bieli i różu, przez fiolet, aż po odcienie purpury i niebieskawe barwy. Dzięki temu bez większego problemu można dopasować je do pozostałych jesiennych dekoracji. Co ważne, wiele odmian kwitnie aż do późnej jesieni, dlatego mogą dobrze sprawdzić się jako dekoracja grobów w okresie Wszystkich Świętych.

Te kwiaty to znakomita alternatywa dla chryzantem

Astry jesienne występują w wielu odmianach. Niskie i zwarte rośliny świetnie prezentują się w donicach. Nie zajmują dużo miejsca, a jednocześnie tworzą kolorową, wyrazistą ozdobę. Wyższe odmiany lepiej posadzić bezpośrednio w ziemi. Jeśli przy grobie znajduje się niewielka rabata, mogą stworzyć na niej naprawdę efektowną kompozycję. Nic dziwnego, że marcinki coraz częściej pojawiają się jako alternatywa dla tradycyjnych chryzantem.

Kwiaty, które pierwsze należy wyrzucić z cmentarzy

Astry jesienne są niezwykle proste w uprawie

Jedną z największych zalet astrów jest z pewnością to, iż nie potrzebują wcale wiele uwagi. Rośliny najlepiej czują się w jasnym, słonecznym miejscu i przepuszczalnym podłożu, które nie zatrzymuje nadmiaru wody. Trzeba pamiętać przede wszystkim o podlewaniu. Szczególnie podczas suchej jesieni rośliny nie powinny zostać przesuszone. Nie oznacza to jednak codziennego biegania z konewką. Lepiej podlewać rzadziej, ale bardziej obficie. Dużym plusem jest również odporność marcinków na niskie temperatury. Dzięki temu jesienne ochłodzenie nie musi od razu oznaczać końca ich dekoracyjności.

Jeżeli szukacie alternatywy dla klasycznych chryzantem, które tradycyjnie zdobią groby na Wszystkich Świętych, warto dać szansę astrom jesiennym. Są kolorowe, długo kwitną, dobrze znoszą chłodniejsze dni i nie wymagają szczególnie wymagającej opieki.

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