Sergiusz Osmański ujawnia sekrety makijażu celebrytek. Tak gwiazdy dbają o wizerunek w blasku fleszy

Wizerunek znanych osób przeszedł ogromną transformację na przestrzeni ostatnich dekad. Kiedyś na ekranach telewizorów królowała niezwykle ciężka warstwa kosmetyków, a obecne trendy stawiają na lekkość i doskonałą współpracę produktów z naturalną cerą. Dawniej polscy celebryci masowo unikali wsparcia ekspertów i samodzielnie szykowali się do gal, co wielokrotnie przynosiło opłakane skutki wizualne.

Tę dawną sytuację trafnie diagnozuje Sergiusz Osmański, uznawany za pierwszego profesjonalnego wizażystę w naszym kraju. Wybitny ekspert przez lata kreował wizerunek czołowych marek kosmetycznych, a dziś pełni funkcję dyrektora artystycznego sieci Sephora i wspomina: „Obecnie mamy bardzo komfortową sytuację, w której wszystkie gwiazdy dorosły do tego, żeby powierzać swoją twarz profesjonaliście. Jeszcze ze 20 i 30 lat temu celebryci mieli zwyczaj przygotowywania się do występów publicznych samemu. To nie zawsze kończyło się dobrze. Nie mieli oni dystansu do swojej twarzy i często popadali w sztampę przyzwyczajeń. Nie zapomnę, jak przyjechałem do Polski pod koniec lat 90. i miałem spotkanie z jedną z czołowych gwiazd. Wykonałem połowę makijażu według jej standardów, a połowę według mojej propozycji. I dopiero wtedy wyszło, że moja praca wygląda o 15 lat młodziej. Obecnie mówiąc o tym estradowym wizerunku bardziej się skupiamy się na pracy znanych makijażystów, którzy współpracują z gwiazdami”.

Rozwój nowoczesnych form zapisu obrazu wymusił szybką modyfikację samych specyfików. Powszechny dostęp do doskonałych formuł całkowicie odmienił podejście całej branży. Sergiusz Osmański podkreśla zjawisko: „Wprowadzenie techniki HD spowodowało, że obecnie możemy wykonać profesjonalny makijaż na bazie kosmetyków ogólnie dostępnych. Dzisiaj jakbyśmy wypuścili osobę przed kamerę w makijażu zrobionym tylko i wyłącznie kosmetykami charakteryzatorskimi, to by wyglądała niczym zmumifikowana Zmiana technologi spowodowała, że makijaż musi być lekki w strukturze. To zapewniają nam właśnie te kosmetyki. Dodatkowo, szeroka dystrybucja instagramowych krótkich linii kosmetyków spowodowała, że do głosu doszły produkty tak mocno napigmentowane, że też dadzą nam rewelacyjny efekt”.

Perfekcyjny makijaż sceniczny krok po kroku. Sergiusz Osmański radzi

Estetyka estradowa opiera się na umiejętnym kamuflowaniu niedoskonałości przy jednoczesnym zachowaniu niezwykłej trwałości. Nawet najdroższe specyfiki zawiodą, jeżeli wcześniej zignorujemy odpowiednie przygotowanie naszej twarzy. W trudnym środowisku pracy, zdominowanym przez gorące światło i wysiłek fizyczny, właściwy stan naskórka stanowi absolutny fundament perfekcyjnego wizerunku. Dogłębnie nawilżona oraz zregenerowana cera pozwala utrzymać nieskazitelny wygląd przez wielogodzinny występ bez nadmiernego obciążania porów. Systematyczna pielęgnacja buduje czyste płótno, dzięki któremu profesjonalny artysta wyklucza ryzyko alergii i brzydkich wyprysków.

Znany dyrektor artystyczny Sephory stanowczo precyzuje kluczowe zasady: „Najważniejsze w makijażu jest przygotowanie przed, czyli wszystkie etapy związane z nawilżeniem, złuszczaniem i doprowadzeniem do wyrównania kolorytu. To zapewnia dobra pielęgnacja, którą wystarczy nałożyć na około 48 godzin przed wykonywaniem makijażu. Pielęgnacja minimalizuje również ilość użytych kosmetyków w trakcie. Współczesny, estradowy make up daje duży komfort pracy z twarzą”. Ekspert wizażu dodaje zaraz po tym: „Niezależnie od kolorystyki i finalnego stylu makijażu jedna rzecz pozostanie niezmienna, czyli blendowanie. Makijaż musi być dobrze wycieniowany. Niezależnie, czy mówimy o aplikacji różu, bronzera, podkładu, czy cieni na powiece, Nawet, gdy decydujemy się na zrobienie bardzo graficznego makijażu scenicznego oka, w typie Amy Winehouse to i tak cieniowanie granicy między ruchomą, a nieruchomą częścią powieki musi być bardzo miękkie”.

Idealne usta i oczy. Sergiusz Osmański o trendach wizażystów

Kredka do warg to bardzo często bagatelizowany, lecz niezwykle istotny krok podczas malowania twarzy przed występem publicznym. Ten niepozorny produkt skutecznie powstrzymuje błyszczyk przed migracją poza wyznaczone ramy i umożliwia błyskawiczną korektę naturalnego uśmiechu artysty. Umiejętne zastosowanie obrysu powiększa zbyt małe wargi oraz perfekcyjnie niweluje widoczne krzywizny. Profesjonalnie nałożony na skórę kosmetyk gwarantuje utrzymanie nienagannego kształtu przez wiele kolejnych godzin trwania koncertu.

Dyrektor Sephory szczegółowo objaśnia technikę aplikacji wspomnianych kosmetyków: „W makijażu ust można wybrać konturówkę o 2 tony ciemniejszą od szminki, czy naturalnej pigmentacji warg. W tym przypadku ważna jest technika. Konturówkę przeciągamy na wewnętrzną cześć warg i dopiero przykrywamy szminką lub błyszczykiem. W ten sposób, podkreślimy światłocień, który się nam zarysuje wokół ust”.

Czarny eyeliner skutecznie pomaga w osiągnięciu niezbędnej wyrazistości w oprawie oka. Na wielkiej scenie, ze względu na potężne reflektory oraz spory dystans dzielący wokalistę od publiki, precyzyjne pociągnięcie powieki ciemnym płynem staje się absolutnie wymaganą procedurą. Produkt potęguje zagęszczenie linii rzęs i ostro akcentuje wyraz twarzy piosenkarza. Sergiusz Osmański zwraca baczną uwagę: „Należy pamiętać, że nawet w przerysowanych makijażach unikamy granic, które mogą nam zmniejszyć daną powierzchnię. Robiąc kreski eyeliner’em rysujemy je w formie otwartej, czyli nie obrysowujemy oka ramą zamykającą i optycznie pomniejszającą oko”.

Gra światłem w makijażu scenicznym. Radzi dyrektor artystyczny Sephory

Wybitny wizażysta przypomina najważniejszą koncepcję optyczną: „Trzeba pamiętać o jednej zasadzie - wszystko, co matowe pochłania światło, a wszystko co błyszczące, opalizujące odbija. W związku z tym łączenie elementów lśnienia i matu jest jak najbardziej wskazane. Makijaż musi żyć i mieć fakturę. W tym aspekcie musimy mieć świadomość koloru. Aplikując rozświetlacz do telewizji w odcieniu platyny czy srebra możemy uzyskać efekt łoju na twarzy. Natomiast jeżeli zamienimy go na odcień szampana czy wanilii, no to wówczas mamy lśnienie, które będzie nam pomagało wydobyć trójwymiarowość kształtu twarzy. To są niuanse, o których należy pamiętać”.

Niezawodne utrwalenie makijażu. Sergiusz Osmański wskazuje metody

Specjalny spray fiksujący stanowi doskonały ostateczny szlif podczas budowania wizerunku odpornego na skrajnie trudne warunki panujące podczas wielogodzinnych imprez muzycznych. Rozpylony płyn błyskawicznie spaja nałożone wcześniej warstwy pudru, całkowicie blokując blaknięcie pigmentów oraz gromadzenie się podkładu w mimicznych zagięciach ludzkiego naskórka. Sergiusz Osmański dosłownie porównuje współczesne utrwalacze do niewidzialnej tarczy polimerowej na twarzy. Zastosowanie nowatorskich składników sprawia, że profesjonalnie przygotowany wizerunek nie pęka, a jednocześnie idealnie koresponduje z naturalną dynamiką ruchów na koncertowej estradzie.