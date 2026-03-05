M jak miłość, odcinek 1915: Anka zniszczy Kasię przed porodem? Padną ostre słowa o ojcu dziecka

"M jak miłość" odcinek 1915 - data emisji i sytuacja Kasi

Emisja 1915 odcinka "M jak miłość" zaplanowana jest na poniedziałek, 9 marca 2026 roku, o godzinie 20.55 na antenie TVP2. Tuż przed rozwiązaniem sytuacja Kasi staje się coraz bardziej napięta, a jej mistyfikacja dotycząca ojcostwa wisi na włosku. Jedyną osobą dysponującą pełną wiedzą o fałszerstwie jest Anka Sokołowska. To właśnie ta laborantka ułatwiła Kasi przekonanie otoczenia, że spodziewa się dziecka Mariusza. Kobieta w każdej chwili może zrujnować ten plan, donosząc Jakubowi prawdę o jego ojcostwie.

Konfrontacja pod kliniką w "M jak miłość". Sokołowska nie odda pieniędzy

Do spotkania obu pań dojdzie przed budynkiem kliniki. W 1915 odcinku "M jak miłość" Sokołowska zapewni, że przestanie nękać przyszłą matkę, jednak wymiana zdań będzie niezwykle emocjonalna. Anka jasno zaznaczy, że nie zamierza zwracać gotówki wyłudzonej za milczenie w sprawie sfałszowanych testów DNA. Mimo złożonej obietnicy pozostawienia Kasi w spokoju, kwestia finansowa pozostanie nierozwiązana, a atmosfera rozmowy będzie bardzo gęsta.

Kłamstwa Kasi w 1915 odcinku "M jak miłość". Anka nie ma litości

Kasia spróbuje przyjąć pozę ofiary, zwracając się do dawnej znajomej z pogardą, mimo że to ona jest architektką całej intrygi. To właśnie ona wciągnęła Ankę w nielegalny proceder, byle tylko oszukać Jakuba i Mariusza. Karska uważa szantaż ze strony koleżanki za niesprawiedliwość, choć sama wpędziła się w gigantyczne długi, by opłacić milczenie laborantki. Jej nadrzędnym celem pozostaje szybki rozwód z Karskim i ułożenie sobie życia u boku Mariusza, wmawiając mu, że wspólnie wychowują jego biologicznego potomka.

Czy sekret o ojcostwie wyjdzie na jaw w nowych odcinkach "M jak miłość"?

W 1915 odcinku "M jak miłość" to wspólniczka zyskuje dominującą pozycję w tej relacji. Sokołowska posiada potężną broń w postaci wiedzy o tym, że biologicznym ojcem dziecka jest w rzeczywistości Jakub. Kobieta trzyma w szachu Kasię, mogąc w dowolnym momencie zniszczyć jej układ z Mariuszem oraz relacje z byłym mężem. Ostateczne rozwiązanie tego wątku i decyzje bohaterek widzowie poznają w wiosennych epizodach produkcji.

