Ślub Natalki i Adama w "M jak miłość". Basia i Agnes skradną show, a Mateusz sprowadzi niespodziewanego gościa

Ślub Natalki i Adama w "M jak miłość". Rodzina Mostowiaków zdominuje uroczystość w Grabinie

Jesienne odcinki produkcji przyniosą długo wyczekiwany finał związku Natalki oraz Adama, którzy ostatecznie staną na ślubnym kobiercu. Podczas uroczystości zdecydowanie prym wieść będą przedstawiciele rodu Mostowiaków. Z ramienia rodziny Karskiego na ceremonii nie stawi się absolutnie nikt, włączając w to nawet jego kuzyna Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski). Brak krewnych ze strony pana młodego zrekompensują jednak licznie przybyli bliscy panny młodej.

W kadrach z wesela wyróżniać się będą znane postaci, w tym między innymi Dorota (Iwona Rejzner) z Bartkiem (Arkadiusz Smoleński) oraz Barbara (Teresa Lipowska) i Marysia (Małgorzata Pieńkowska). Prawdziwe zainteresowanie wzbudzi obecność córki Rogowskiej, Basi, której towarzyszyć będzie przyrodnia siostra Agnes. Obie dziewczyny zdecydują się na udział w uroczystości mimo bolesnych skandali związanych z niewiernością ich ojca. Ich pojawienie się na imprezie zwróci uwagę wszystkich zgromadzonych gości.

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Obie przybrane siostry zaprezentują się w Grabinie w starannie dobranych stylizacjach, które niemal przyćmią parę młodą. Młoda Rogowska wystąpi w wyrazistej sukience w odcieniu kobaltowym, z kolei Rotke postawi na śliwkową kreację. Dziewczyny będą wyglądały po prostu zjawiskowo, dodając blasku całemu wydarzeniu.

Panowie biorący udział w zabawie zaprezentują się w szykownych, idealnie skrojonych garniturach. U boku panny młodej naturalnie nie mogło zabraknąć jej przybranego brata. Sporym zaskoczeniem dla zebranych będzie natomiast obecność Janka (Jakub Sirko), uczelnianego znajomego Mateusza, który niespodziewanie uświetni weselną zabawę. Towarzysz młodego Mostowiaka z pewnością wniesie powiew świeżości do rodzinnego grona.

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Sytuacja będzie o tyle nietypowa, że główni bohaterowie wieczoru nie mieli dotąd styczności z uniwersyteckim znajomym Mateusza. Młody student odwiedzał już wcześniej Grabinę, jednak jego ścieżki nigdy nie skrzyżowały się z Natalką oraz Adamem. Weselna zabawa będzie więc pierwszą okazją do oficjalnego zapoznania się nowożeńców z intrygującym przybyszem.

Warto przypomnieć, że jakiś czas temu Mostowiak gościł na weselu Michała (Tomasz Rożniatowski) i Eweliny (Anna Jarosik), czyli brata i bratowej swojego kolegi. Obecna wizyta Winiara będzie stanowić naturalną formę towarzyskiego rewanżu za zaproszenie na tamtą ceremonię. Studencki kompan mocno zżył się z familią, na co wskazuje zachowanie seniorki rodu, traktującej go jak kolejnego wnuka. To doskonale tłumaczy jego obecność na wielkiej imprezie.