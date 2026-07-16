Na Wspólnej, odcinek 4249. Juliusz przeżyje miłosny zawód. Odmówi wizyty u lekarza

Juliusz z „Na Wspólnej” przeżyje rozczarowanie. Spotka się z Agier

W 4249. odcinku serialu „Na Wspólnej” Juliusz już będzie wiedział, że jego wirtualną partnerką z forum jazzowego jest Krystyna. To odkrycie mocno go zawiedzie. Wcześniej oboje pokładali w tej znajomości wielkie nadzieje, jednak zderzenie z rzeczywistością okaże się dla nich bezlitosne.

Spotkanie twarzą w twarz pokaże, że w prawdziwym świecie ich komunikacja nie przebiega tak gładko jak w internecie. Sytuację pogorszy jeszcze fakt, że Krystyna bezpodstawnie uzna, iż Juliusza łączy romans z dużo młodszą Andżelą (Joanna Opozda), dając temu wyraz w swoich uwagach. Dlatego w 4247. odcinku „Na Wspólnej” Kwiatkowski przeżyje ogromne rozczarowanie, odkrywając tożsamość swojej wirtualnej wybranki.

Juliusz nie będzie chciał iść do lekarza w 4249. odcinku serialu „Na Wspólnej”

W efekcie, w 4249. odcinku „Na Wspólnej”, Juliusz straci chęć do życia. Kwiatkowski odmówi poddania się niezbędnym badaniom po przeszczepie nerki, o których wspomni mu jego syn, Wojtek. Stan zdrowia seniora będzie wymagał regularnej kontroli, jednak po zawodzie miłosnym zostanie on całkowicie zrezygnowany.

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– Ty nie zapomnij, że masz wizytę kontrolną u nefrologa, więc się nie spóźnij – przypomni mu Wojtek.

– Wystarczy, że mam ciągłą kontrolę w domu. Nie potrzeba mi kolejnej – stwierdzi Juliusz i opuści pomieszczenie.

Początkowo w 4249. odcinku „Na Wspólnej” Kwiatkowski spróbuje uciec od problemu. Gdy jednak wróci do domu, Wojtek zorientuje się, że ojciec zignorował wizytę lekarską. Syn postanowi interweniować, nie chcąc ryzykować utraty ojca i dziadka małego Ludzika (Gustaw Marczak).

– A co ty tu robisz? Powinieneś być w drodze do lekarza – zapyta zdziwiony Szulc.

– No jak widać nie jestem. Masz jeszcze jakieś pytania? – zripostuje Kwiatkowski.

– Słuchaj, ty musisz jechać na tą kontrolę. To jest poważna sprawa – podkreśli Wojtek.

– Nie idę tam, bo to nie ma sensu. Pożyję rok, trochę dłużej. To nie ma dla mnie najmniejszego znaczenia – odeprze Juliusz.

– Czy dziadek umiera? – zapyta nagle Ludzik.

– Przestań, nie umiera. Po prostu ma dzisiaj dziwny humor. Głupoty gada – uspokoi go ojciec.

– A czekaj, a ty nie powinieneś być teraz na wizycie kontrolnej? – zapyta z kolei Żaneta (Anna Guzik).

– Powinien i będzie, więc się zbieraj. Odwiozę cię tam. Wejdę nawet do tego gabinetu, żebyś temu durnot, głupot nie nagadał, więc czekam w samochodzie – zarządzi stanowczo Szulc.

Wojtek zmusi Juliusza do badań w 4249. odcinku „Na Wspólnej”

Obserwując reakcję Wojtka i Ludzika, w 4249. odcinku „Na Wspólnej” Juliusz w końcu ustąpi. Wizyta u nefrologa przyniesie pomyślne wieści, jednak z uwagi na podwyższone ciśnienie seniora, Szulc zadecyduje o konieczności konsultacji kardiologicznej. Zbyt wysokie ciśnienie będzie mogło bowiem zagrażać przeszczepionej nerce.

W 4249. odcinku serialu „Na Wspólnej” Kwiatkowski znowu spróbuje uniknąć kolejnego lekarza. Szulc jednak nie pozostawi mu wyboru.

– Mnie już wszystko jedno – stwierdzi obojętnie Juliusz.

– Słucham? Jak ty w ogóle tak możesz mówić, co? Może tobie jest wszystko jedno. Pojawiłeś się w naszym życiu i dla nas jesteś ważny. Twój wnuk poza tobą świata nie widzi, więc nie masz nic do gadania. Będziesz się męczył i będziesz żył. Innej opcji nie ma – stanowczo powie Wojtek. Te słowa w 4249. odcinku „Na Wspólnej” podziałają na Kwiatkowskiego, który ostatecznie zgodzi się na wizytę u kardiologa.