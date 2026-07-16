"Barwy szczęścia": Karolina ponownie w hotelu Bruna. Żona Stańskiego znów na recepcji

Powrót do przeszłości w "Barwach szczęścia": Karolina znów w hotelu Bruna

Przez długi czas Różańska stanowiła jeden z głównych filarów zarządzania hotelem należącym do Stańskich. Praca za recepcyjnym biurkiem miała dla niej ogromne znaczenie, ponieważ to właśnie w trakcie służbowych zmian narodziło się jej głębokie uczucie do szefa. W tamtym okresie sytuacja wydawała się mocno skomplikowana ze względu na trwający jeszcze związek Bruna z Bożeną, graną przez Marietę Żukowską.

Kiedy Karolina zdecydowała się zrezygnować z posady, widzowie przypuszczali, że Stańscy podejmą próbę ratowania swojego dotychczasowego małżeństwa. Ostatecznie scenarzyści poprowadzili tę historię zupełnie innym torem, a po wielu burzliwych przejściach Bruno i Karolina sformalizowali swój związek podczas spontanicznego ślubu w Las Vegas. W powakacyjnym sezonie "Barw szczęścia" kobieta niespodziewanie powróci do doskonale znanego sobie miejsca pracy.

Problemy Justina w "Barwach szczęścia". Skotnicki prosi o pomoc Karolinę

Ponowne zatrudnienie Karoliny będzie bezpośrednim wynikiem poważnych kłopotów organizacyjnych w obiekcie. Zdesperowany Justin (w tej roli Jasper Sołtysiewicz) postanowi rozwikłać zagadkę tajemniczych nagrań z kamer bezpieczeństwa, angażując w całe dochodzenie funkcjonariuszy policji. Z uwagi na nagłe braki kadrowe na recepcji, Skotnicki doradzi Brunowi zatrudnienie jego własnej żony. Będzie argumentował ten pomysł jej bogatym doświadczeniem oraz świetną znajomością specyfiki działania całego kompleksu.

Jak podaje portal światseriali.interia.pl, podczas rozmowy padną konkretne słowa: „- Zostaniesz? - zapyta Stański, a Karolina zgodzi się wrócić do obowiązków”.

Taki rozwój wydarzeń sprawi, że Różańska po raz kolejny znajdzie się w samym środku intryg, kręcąc się po korytarzach budynku, który od dawna odgrywał kluczową rolę w jej życiu.

Bruno nieświadomy intryg żony w "Barwach szczęścia"

Obecność Karoliny w hotelu może przynieść niespodziewane konsekwencje dla jej relacji ze świeżo upieczonym mężem. W najnowszych odsłonach "Barw szczęścia" między małżonkami z pewnością nie zabraknie ogromnych napięć, a na światło dzienne wyjdą kwestie związane ze wzajemnym zaufaniem. Stański żyje w absolutnej nieświadomości i nie ma pojęcia o szkodliwych działaniach swojej ukochanej. Praca na miejscu ułatwi Karolinie zacieranie śladów po tym, jak sfabrykowała materiał wideo rujnujący związek Justina. Choć intrygantka udaje niewinność, Skotnicki za wszelką cenę będzie dążył do poznania prawdy, niesłusznie obarczając winą samego Bruna.

Barwy szczęścia. Oto czeka Karolinę w nowym sezonie! Pójdzie do więzienia i zdradzi Bruna?