Ostatni sparing GKS Katowice i Rakowa Częstochowa. Zaskakujący przebieg meczu przed pucharami

Przygotowania GKS Katowice do pucharów

Sparing kończący letnie przygotowania przyniósł wynik remisowy między GKS Katowice a Rakowem Częstochowa 1:1. Pierwsza połowa spotkania zakończyła się bezbramkowo. Prowadzenie dla gospodarzy zdobył Eman Markovic w 54. minucie meczu. Ostateczny rezultat spotkania ustalił strzałem głową Adam Basse w 85. minucie. Był to ostateczny sprawdzian formy dla obu ekstraklasowych zespołów.

Zespół trenera Rafała Góraka trenował wcześniej podczas zgrupowania w Opalenicy. Katowiczanie pokonali tam Świt Szczecin 7:0 oraz Arkę Gdynia 2:0. Drużyna zanotowała również jednobramkową porażkę w starciu z Piastem Gliwice. Później wygrała z Miedzią Legnica 2:0, a tuż po powrocie do domu pokonała Stal Rzeszów 3:1.

Gdzie Raków Częstochowa szlifował formę?

Ekipa spod Jasnej Góry przed startem rozgrywek pojechała na obóz przygotowawczy do Holandii. W meczach kontrolnych zanotowała tam porażki z belgijskim SV Zulte Waregem 3:4 oraz wicemistrzem Grecji Olympiakosem Pireus 1:2. Następnie podopieczni trenera Dawida Kroczka zremisowali z mistrzem Holandii PSV Eindhoven 2:2. Jeszcze przed wyjazdem na to zagraniczne zgrupowanie częstochowianie wygrali u siebie z Piastem Gliwice 2:0.

Obie drużyny przygotowują się obecnie do rywalizacji w kwalifikacjach Ligi Konferencji. GKS wraca do europejskich pucharów po 23 latach i zagra w drugiej rundzie z przegranym z pary Hajduk Split – MSK Żylina. Z kolei drużyna z Częstochowy podejmie maltański FC Valetta w walce o kolejną fazę. Spotkania obu polskich zespołów w tych rozgrywkach zaplanowano na 23 lipca.