Kultowy serial powrócił po latach. Widzowie znów pokochali jego bohaterów

To już ponad 16 lat temu, 6 marca 2010 roku, widzowie stacji TVN po raz pierwszy poznali losy trzech zaprzyjaźnionych par z Warszawy. Serial "Usta usta", oparty na brytyjskim formacie "Cold Feet", szybko zdobył serca publiczności, stając się jednym z najchętniej oglądanych tytułów komediowo-obyczajowych. Produkcja w realistyczny i często zabawny sposób opowiadała o wzlotach i upadkach w związkach, codziennych problemach i podejmowaniu życiowych decyzji.

Serial był emitowany w latach 2010–2011, a następnie, ku radości fanów, powrócił na antenę w 2020 roku z nowymi odcinkami, kontynuując historie dobrze znanych postaci. Ta niemal dekada przerwy sprawiła, że widzowie z jeszcze większą ciekawością śledzili, jak potoczyły się losy ich ulubieńców, którzy również dojrzeli i zmierzyli się z nowymi wyzwaniami.

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Trzy pary, sześć historii. Pamiętacie jeszcze głównych bohaterów serialu Usta usta?

Siłą napędową serialu "Usta usta" od zawsze byli jego doskonale nakreśleni bohaterowie i charyzmatyczna obsada. Fabuła skupiała się na perypetiach trzech par, których losy nierozerwalnie się ze sobą splatały. Każdy z bohaterów wnosił do historii unikalny charakter i perspektywę. W główne role wcielili się czołowi polscy aktorzy:

Paweł Wilczak jako Adam Dawidzki, który po latach próbował ułożyć sobie życie na nowo.

jako Adam Dawidzki, który po latach próbował ułożyć sobie życie na nowo. Magdalena Różczka jako Julia Hoffman, której burzliwy związek z Adamem był jednym z głównych wątków pierwszych sezonów.

jako Julia Hoffman, której burzliwy związek z Adamem był jednym z głównych wątków pierwszych sezonów. Sonia Bohosiewicz w roli Izy Nowak, kobiety o silnym charakterze, która wraz z mężem tworzyła pełen humoru i namiętności związek.

w roli Izy Nowak, kobiety o silnym charakterze, która wraz z mężem tworzyła pełen humoru i namiętności związek. Wojciech Mecwaldowski jako Piotr Nowak, mąż Izy, którego ekscentryczne pomysły i niekonwencjonalne podejście do życia bawiły widzów do łez.

jako Piotr Nowak, mąż Izy, którego ekscentryczne pomysły i niekonwencjonalne podejście do życia bawiły widzów do łez. Magdalena Popławska jako Agnieszka Kornatowska, starająca się pogodzić karierę z życiem rodzinnym.

jako Agnieszka Kornatowska, starająca się pogodzić karierę z życiem rodzinnym. Marcin Perchuć jako Krzysztof Kornatowski, mąż Agnieszki, który razem z nią stawiał czoła wyzwaniom dojrzałego małżeństwa.

Gwiazdy serialu Usta usta kiedyś i dziś. Zobacz, jak zmienili się przez lata

Od debiutu "Usta usta" minęło już ponad 16 lat. Dla aktorów był to czas intensywnego rozwoju zawodowego, nowych ról i życiowych zmian. Upływ czasu odcisnął również piętno na ich wyglądzie, co jest naturalną koleją rzeczy. Choć wciąż zachwycają talentem na ekranie, wielu z nich przeszło widoczną metamorfozę. Niektórych z nich trudno dziś rozpoznać na pierwszy rzut oka.

Jak przez ten czas zmienili się Paweł Wilczak, Magdalena Popławska czy Sonia Bohosiewicz? Czas był dla nich łaskawy, ale zmiany są nieuniknione. Zapraszamy do naszej galerii, gdzie możecie zobaczyć ich niezwykłe metamorfozy. Przekonajcie się sami, jak potraktował ich upływający czas od pierwszego klapsa na planie serialu.